Novo radar na Avenida São Carlos deve começar a operar nos próximos dias

Radar avenida São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Motoristas que trafegam pela Avenida São Carlos, na região central da cidade, devem ficar atentos a uma nova fiscalização eletrônica que está prestes a entrar em funcionamento. Um radar foi instalado no trecho entre as ruas Orlando Damiano e Adolfo Catani, e deve iniciar sua operação em breve.

Embora ainda não tenha sido divulgado oficialmente pela Prefeitura, a expectativa é de que o limite de velocidade no local seja de 50 km/h, padrão adotado em grande parte da via.

