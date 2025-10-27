(16) 99963-6036
Novo radar na Avenida São Carlos deve começar a operar nos próximos dias

27 Out 2025 - 13h01Por Da redação
Radar avenida São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Radar avenida São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

 

Motoristas que trafegam pela Avenida São Carlos, na região central da cidade, devem ficar atentos a uma nova fiscalização eletrônica que está prestes a entrar em funcionamento. Um radar foi instalado no trecho entre as ruas Orlando Damiano e Adolfo Catani, e deve iniciar sua operação em breve.

Embora ainda não tenha sido divulgado oficialmente pela Prefeitura, a expectativa é de que o limite de velocidade no local seja de 50 km/h, padrão adotado em grande parte da via.

