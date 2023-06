Interessados no novo Minha Casa Minha Vida podem se cadastrar neste sábado (24), em São Carlos

Os benefícios do programa incluem taxas de juros reduzidas, subsídio no valor do imóvel e na documentação, além da possibilidade de outros programas do governo estadual.

Interessados em realizar simulação de valores devem trazer os seguintes documentos:

- CPF e RG

- Comprovante de endereço atual

- Certidão de estado civil

- carteira de trabalho

- holerite atualizado (ou extrato bancário)

LET LIVE Negócios Imobiliários

A LET LIVE Negócios Imobiliários trouxe o conceito de consultoria imobiliária, prestando toda a orientação financeira, jurídica e imobiliária para realizar negócios seguros, pautados na ética profissional.

Cada negócio é realizado com transparência e todo o cuidado para proporcionar a melhor experiência a quem é mais importante para nós, você cliente!

Mais informações, entrar em contato pelo Whatsapp: (16)99210-2299.

A LET LIVE Negócios Imobiliários estará realizando cadastro para os interessados no novo programa Minha Casa Minha Vida a partir deste sábado das 09h às 16h, na Av. Dr. Carlos Botelho, 2289.