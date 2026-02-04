Novo prédio do CEMEI Dionísio da Silva entra em fase de elevação das paredes em Santa Eudóxia

A construção do novo prédio do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) “Dionísio da Silva”, no distrito de Santa Eudóxia, segue em ritmo acelerado e já entrou na fase de elevação das paredes, após a conclusão da etapa de fundação. A obra é realizada pela Prefeitura de São Carlos e representa um importante investimento na ampliação e qualificação da educação infantil no distrito.

A nova unidade será destinada ao atendimento de crianças de 0 a 3 anos, oferecendo um espaço moderno, seguro e totalmente acessível, com ambientes planejados para favorecer o desenvolvimento pedagógico na primeira infância. O prédio atual, inaugurado em 1986, será desativado e passará a abrigar um centro de fisioterapia voltado ao atendimento da população idosa de Santa Eudóxia, ampliando a oferta de serviços públicos na região.

A obra está sendo executada pela empresa HS Lopes Construtora, vencedora do processo licitatório, com investimento estimado em R$ 3 milhões e prazo de execução de 240 dias.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, a nova estrutura permitirá avanços significativos na qualidade do atendimento oferecido às crianças.“A primeira infância é a base de tudo. No novo prédio, poderemos garantir um ambiente mais acolhedor, com acessibilidade e recursos pedagógicos atualizados, fortalecendo o desenvolvimento integral das crianças”, destacou.

O vice-prefeito Roselei Françoso ressaltou o empenho do poder público para viabilizar o projeto.“Foi preciso muito esforço e planejamento, mas com compromisso estamos transformando um sonho em realidade. A nova unidade permitirá ampliar a oferta de vagas na educação infantil e melhorar as condições de atendimento às famílias do distrito”, afirmou.

O prefeito Netto Donato enfatizou que a obra simboliza o cuidado da gestão municipal com todas as fases da vida.“Estamos investindo na primeira infância, oferecendo um espaço moderno, seguro e preparado para garantir um começo de vida com mais qualidade às nossas crianças, especialmente aqui em Santa Eudóxia”, disse.

O chefe do Executivo também destacou a destinação social do antigo prédio do CEMEI, que será transformado em um centro de fisioterapia.“É planejamento, responsabilidade com o recurso público e compromisso com quem mais precisa. Educação de qualidade começa com estrutura adequada, profissionais valorizados e visão de futuro. É isso que estamos construindo aqui: mais oportunidades, mais dignidade e mais qualidade de vida para a população do distrito”, finalizou o prefeito.

