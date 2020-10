Novo Portal da Pró-Reitoria de Administração da UFSCar facilita acesso a serviços e aprimora transparência

Crédito: CCS/UFSCar

O novo Portal da Pró-Reitoria de Administração (ProAd) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) abrange todos os serviços de suas unidades. "O objetivo é reunir e simplificar o acesso a procedimentos, tornando mais eficaz a prestação de serviços pela ProAd e por suas unidades", conta o Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes, Pró-Reitor de Administração da UFSCar.



Estrutura - O Portal traz as unidades da ProAd e seus contatos, atribuições e servidores responsáveis. Também apresenta os serviços oferecidos, prazos, formulários, instruções para elaboração de processos, legislação relativa aos serviços, sistemas adequados para as diversas solicitações, dentre outras ferramentas.



Por meio do novo Portal é possível acessar os editais de licitação abertos. Também estão presentes as ferramentas relacionadas ao SEI-UFSCar, que podem apoiar a todos os servidores da UFSCar, bem como aos fornecedores que atuem junto à Universidade em diversos processos.



Restaurante Universitário (RU)- Cardápios, horário de funcionamento dos RUs dos quatro campi, orientações e atendimento aos usuários estão disponíveis no Portal. "Nossas ações conferem transparência e tornam públicas informações de importância à comunidade. Assim, atendemos cada vez melhor à Lei 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação", completa Márcio Merino Fernandes.



Desenvolvimento - O Portal foi desenvolvido pela ProAd em parceria com a Secretaria de Informática (SIn). Os conteúdos do site antigo foram mantidos em backup e atualizados para o site novo.



Acesse o novo Portal da ProAd aqui - https://www.proad.ufscar.br/pt-br

