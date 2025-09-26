Novo ponto de ônibus entra em operação no Distrito Industrial a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (29), os usuários do transporte coletivo de São Carlos passam a contar com um novo ponto de ônibus na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 730, no Distrito Industrial. A implantação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, e a empresa Husqvarna Brasil.

O projeto foi desenvolvido e apresentado pela empresa, aprovado tecnicamente pela Secretaria, e prevê estrutura com iluminação, calçamento e adequações de acessibilidade, garantindo mais segurança e conforto aos passageiros. O investimento de aproximadamente R$ 62 mil foi custeado integralmente pela Husqvarna.

De acordo com o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, a iniciativa reforça o compromisso da administração em melhorar a infraestrutura do transporte coletivo municipal. “A Prefeitura de São Carlos agradece à Husqvarna pela parceria. Esse é o compromisso do prefeito Netto Donato: buscar o atendimento às demandas da população com qualidade e responsabilidade”, destacou.

O ponto será atendido diariamente pela Linha 08 – Distrito Industrial x Fagá – Major, ampliando a cobertura do sistema e beneficiando trabalhadores e moradores da região.

Leia Também