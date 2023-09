Novo Modelo de Cuidado Assistencial está sendo desenvolvido no Hospital Universitário

Novo modelo considera crescimento e avanços do HU nos últimos anos - Crédito: Divulgação

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos está caminhando para novas definições na sua forma de cuidar. A Instituição está reformulando seu Modelo de Cuidado Assistencial a partir de uma consulta pública aos colaboradores assistenciais e administrativos, aos pacientes e aos seus familiares, e à comunidade acadêmica da UFSCar, composta por estudantes, docentes e pesquisadores que estão atuando no Hospital, para que o documento seja construído. Os próximos dois anos serão de elaboração e implementação progressiva do novo modelo.

A etapa de diagnóstico com os públicos-alvo foi iniciada nesta semana e tem como objetivo mapear a situação atual e alinhamento de expectativas futuras, por meio de entrevistas e visitas aos setores. Conforme explicou a chefe do Setor de Cuidados Especializados do HU, Daniela Olenscki, o modelo que atualmente está em vigência foi elaborado em 2016, mas, ao longo do tempo, o Hospital tem crescido significativamente em estrutura, serviços, número de atendimentos e funcionários, e, por isso, há a necessidade de uma reestruturação.

Para a chefe do Setor de Gestão da Qualidade, Patrícia Vigano, a reestruturação promoverá ainda mais foco nas necessidades e características de cada indivíduo. A proposta é favorecer ainda mais uma "assistência individualizada, humanizada e centrada no paciente e família", afirmou. Os principais benefícios que o modelo já prevê dizem respeito a esse protagonismo do paciente e de seus familiares (acompanhantes) no processo do cuidado. Também é um objetivo contribuir para estimular uma maior atuação interprofissional, favorecendo, consequentemente, a satisfação da equipe com os resultados do cuidado e a formação profissional de qualidade.

A elaboração do documento e implementação seguirá gradualmente até dezembro de 2024, estabelecendo as diretrizes e realizando a avaliação da sustentabilidade do projeto.

