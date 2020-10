Novo “cartão postal” de São Carlos muda visual do centro durante o Outubro Rosa

Crédito: Divulgação

Sucesso! Assim é a aceitação e a repercussão da inédita iniciativa da Diocese de São Carlos, Comissão Paixão Sertaneja, Rede Feminina de Combate ao Câncer e Oncovita em estarem deixando a Catedral de São Carlos, na tonalidade rosa durante o mês de Outubro, com o objetivo de divulgar a prevenção e o combate ao câncer de mama.

“Mediante a pandemia da Covid-19, as iniciativas estão mais difíceis ainda. O trabalho de combate ao câncer que realizamos depende de apoio, doações e de eventos. A repercussão que estamos obtendo está acima do esperado e pedimos que as mulheres façam o exame de prevenção e que o espírito na luta contra esta doença seja forte todos os meses do ano. Precisamos muito desta união”, afirmaram os organizadores.

O padre Marcos Augusto surpreendeu-se com a proporção que a iniciativa alcançou. “Nossa Catedral possui uma estrutura enorme interna e principalmente externamente. A iniciativa inédita movimenta muito nossa região e ficamos felizes em levar a fé e a conscientização do combate ao câncer juntos. O Rick me falou que já tem planos para 2021 e queremos que vire uma tradição e cada ano melhore, porque este tipo de ação traz muita reflexão e principalmente fortalece a prevenção do câncer. Os meninos da elétrica dos Serviços Públicos também foram uns leões para ajudar e deixar tudo conforme planejado e agradecemos cada um que ajudou essa iniciativa e apoiou essa ideia”.

Dados recentes mostram que o setor oncológico nacional está com 70% de queda nas cirurgias, tratamentos e toda logística que envolve o tratamento do câncer e ações como essa nesse momento complexo em que vivemos é fundamental para quem necessita de ajuda na luta contra o câncer.

