Novembro Azul: Acisc na luta contra o Câncer de Próstata

Após Outubro ter sido dedicado à campanha Outubro Rosa, em prol da luta contra o Câncer de Mama e de Colo Uterino, o mês de Novembro foca na prevenção ao Câncer de Próstata para conscientizar o público masculino sobre a importância do exame preventivo.

Assim como fez no mês passado, a Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) também dedica apoio à campanha Novembro Azul e chama a atenção dos homens para o diagnóstico precoce do cancro de próstata.

A fachada do Palácio do Comércio “Miguel Damha”, sede da entidade, recebeu uma luz no tom azul. “Mais uma vez, a Acisc cumpre o seu papel social e busca colaborar com ações de conscientização e informação ao público masculino. Para nós, levar informação e orientação às pessoas é muito importante”, declarou o presidente da entidade, José Fernando Domingues.

Zelão lembra que o câncer de próstata é a segunda maior causa de morte por câncer no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) estimam que os números de diagnóstico desse tipo de câncer devem ultrapassar a casa de 65 mil neste ano no Brasil.

“Estudos mostram que um a cada nove homens será diagnosticado com a doença durante a vida. Cerca de seis em cada dez casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. Por isso, o diagnóstico precoce da doença é tão importante”, destacou o presidente da Acisc.

O diagnóstico rápido da doença faz com que o tratamento seja eficaz. Quanto mais consciência os homens tiverem da doença e de como diagnosticá-la e preveni-la, maiores são as chances de cura e sucesso no tratamento. “Por isso, campanhas como essa são tão importantes”, finalizou Zelão.

