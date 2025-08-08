Novela ECOPAG caminha para o fim, associados SINDSPAM em breve receberão valores que foram bloqueado

Ecopag - Crédito: divulgação

Uma novela que se arrastava desde 2016 está finalmente chegando ao fim para os servidores de São Carlos. Trata-se do pagamento dos créditos que estavam bloqueados nos cartões de vale-alimentação da empresa Ecopag. O bloqueio ocorreu após o rompimento do contrato entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a administradora dos cartões.

Desde o início do bloqueio, o Departamento Jurídico do SINDSPAM (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos) vem lutando para que seus associados recebam os valores devidos. Esta semana, a Justiça determinou que os valores homologados fossem devidamente atualizados.

O SINDSPAM informa que está aguardando a notificação oficial da Prefeitura pela Justiça. Assim que o município for intimado, terá um prazo de 60 dias para depositar os valores atualizados. Após o depósito, os montantes serão distribuídos entre os servidores que participaram da ação judicial, incluindo aqueles que eram associados na época do ocorrido, mas que já se desligaram da Administração.

O sindicato ressalta o trabalho de seu Departamento Jurídico, que se dedicou para solucionar essa demanda antiga da categoria, garantindo que seus associados não tivessem esse prejuízo.

O Departamento Jurídico do SINDSPAM, que conta com profissionais experientes para defender os direitos dos servidores, realiza atendimentos na sede do sindicato às terças, quartas e quintas-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

