(16) 99963-6036
sexta, 08 de agosto de 2025
Cidade

Novela ECOPAG caminha para o fim, associados SINDSPAM em breve receberão valores que foram bloqueado

08 Ago 2025 - 15h09Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ecopag - Crédito: divulgaçãoEcopag - Crédito: divulgação

Uma novela que se arrastava desde 2016 está finalmente chegando ao fim para os servidores de São Carlos. Trata-se do pagamento dos créditos que estavam bloqueados nos cartões de vale-alimentação da empresa Ecopag. O bloqueio ocorreu após o rompimento do contrato entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a administradora dos cartões.

Desde o início do bloqueio, o Departamento Jurídico do SINDSPAM (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos) vem lutando para que seus associados recebam os valores devidos. Esta semana, a Justiça determinou que os valores homologados fossem devidamente atualizados.

O SINDSPAM informa que está aguardando a notificação oficial da Prefeitura pela Justiça. Assim que o município for intimado, terá um prazo de 60 dias para depositar os valores atualizados. Após o depósito, os montantes serão distribuídos entre os servidores que participaram da ação judicial, incluindo aqueles que eram associados na época do ocorrido, mas que já se desligaram da Administração.

O sindicato ressalta o trabalho de seu Departamento Jurídico, que se dedicou para solucionar essa demanda antiga da categoria, garantindo que seus associados não tivessem esse prejuízo.

O Departamento Jurídico do SINDSPAM, que conta com profissionais experientes para defender os direitos dos servidores, realiza atendimentos na sede do sindicato às terças, quartas e quintas-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Leia Também

Banco do Povo libera mais de R$ 5 milhões em crédito para empreendedores
Cidade17h14 - 08 Ago 2025

Banco do Povo libera mais de R$ 5 milhões em crédito para empreendedores

São Carlos Rodeio Fest deve causar aumento de 20% nos negócios do setor de serviços
Evento14h58 - 08 Ago 2025

São Carlos Rodeio Fest deve causar aumento de 20% nos negócios do setor de serviços

PROHAB lança projeto de pós-ocupação com ações sociais no Planalto Verde e Abdelnur
Cidade14h43 - 08 Ago 2025

PROHAB lança projeto de pós-ocupação com ações sociais no Planalto Verde e Abdelnur

Sindicalista afirma que Tecumseh usa Tarifaço para amedrontar operários
Polêmica 09h32 - 08 Ago 2025

Sindicalista afirma que Tecumseh usa Tarifaço para amedrontar operários

Madero e Jerônimo inauguram lanchonete com conceito inovador em São Carlos
Cidade22h11 - 07 Ago 2025

Madero e Jerônimo inauguram lanchonete com conceito inovador em São Carlos

Últimas Notícias