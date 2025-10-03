(16) 99963-6036
sexta, 03 de outubro de 2025
Cidade

Nova vida no Parque Ecológico: veado-catingueiro nasce e ouriço-cacheiro é acolhido

03 Out 2025 - 17h07Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nova vida no Parque Ecológico: veado-catingueiro nasce e ouriço-cacheiro é acolhido -

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna”, em São Carlos, celebra um importante avanço em sua missão de conservação: o nascimento de um filhote macho de veado-catingueiro. O animal nasceu no dia 8 de agosto e já apresenta bom desenvolvimento, integrando-se ao grupo da espécie que vive no local. Agora, o plantel do parque conta com 11 indivíduos, divididos em duas famílias.

De hábitos noturnos, o veado-catingueiro é um dos principais dispersores de sementes do cerrado, desempenhando papel fundamental na regeneração da flora. O sucesso reprodutivo alcançado no Parque Ecológico é resultado direto do manejo adequado e dos cuidados permanentes realizados pela equipe técnica.

Além da boa notícia do nascimento, o parque também ganhou um novo morador: um ouriço-cacheiro órfão, resgatado pela Polícia Ambiental há cerca de seis meses. O animal foi acolhido ainda muito jovem e, por ter crescido sob cuidados humanos, não possui mais condições de sobrevivência em ambiente natural. Por essa razão, permanecerá de forma definitiva no parque, em um recinto adaptado especialmente para garantir bem-estar, segurança e alimentação.

Com essas ações, o Parque Ecológico de São Carlos reforça seu papel de preservação da fauna nativa e de acolhimento de animais silvestres em situação de vulnerabilidade, contribuindo para a manutenção do equilíbrio ecológico e a conscientização ambiental da comunidade.

Leia Também

Crédito facilitado impulsiona comércio de São Carlos para as vendas de fim de ano
Cidade18h52 - 03 Out 2025

Crédito facilitado impulsiona comércio de São Carlos para as vendas de fim de ano

UFSCar celebra 10 anos do Observatório Astronômico com programação especial
Cidade17h02 - 03 Out 2025

UFSCar celebra 10 anos do Observatório Astronômico com programação especial

Solidariedade no Aracy: campanha arrecada brinquedos e mantimentos para festa do Dia das Crianças
Cidade16h04 - 03 Out 2025

Solidariedade no Aracy: campanha arrecada brinquedos e mantimentos para festa do Dia das Crianças

Fogo consome vegetação na região da Babilônia; suspeita é de incêndio criminoso
Cidade15h45 - 03 Out 2025

Fogo consome vegetação na região da Babilônia; suspeita é de incêndio criminoso

São Carlos sedia encontro regional de turismo com foco em capacitação e desenvolvimento
Workshop ValorizaSP10h51 - 03 Out 2025

São Carlos sedia encontro regional de turismo com foco em capacitação e desenvolvimento

Últimas Notícias