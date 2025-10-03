Nova vida no Parque Ecológico: veado-catingueiro nasce e ouriço-cacheiro é acolhido

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna”, em São Carlos, celebra um importante avanço em sua missão de conservação: o nascimento de um filhote macho de veado-catingueiro. O animal nasceu no dia 8 de agosto e já apresenta bom desenvolvimento, integrando-se ao grupo da espécie que vive no local. Agora, o plantel do parque conta com 11 indivíduos, divididos em duas famílias.

De hábitos noturnos, o veado-catingueiro é um dos principais dispersores de sementes do cerrado, desempenhando papel fundamental na regeneração da flora. O sucesso reprodutivo alcançado no Parque Ecológico é resultado direto do manejo adequado e dos cuidados permanentes realizados pela equipe técnica.

Além da boa notícia do nascimento, o parque também ganhou um novo morador: um ouriço-cacheiro órfão, resgatado pela Polícia Ambiental há cerca de seis meses. O animal foi acolhido ainda muito jovem e, por ter crescido sob cuidados humanos, não possui mais condições de sobrevivência em ambiente natural. Por essa razão, permanecerá de forma definitiva no parque, em um recinto adaptado especialmente para garantir bem-estar, segurança e alimentação.

Com essas ações, o Parque Ecológico de São Carlos reforça seu papel de preservação da fauna nativa e de acolhimento de animais silvestres em situação de vulnerabilidade, contribuindo para a manutenção do equilíbrio ecológico e a conscientização ambiental da comunidade.

Leia Também