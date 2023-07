Motoristas reclamam de nova rotatória no Jockey Clube

Nova rotatória no Jockey Clube gera reclamação de motoristas - Crédito: Whatsapp SCA - 99963-6036

Uma rotatória implantada recentemente no cruzamento das ruas Ray Wesley Herick e Carlos Cicero Nogueira, no Jockey Clube, tem gerado reclamações de motoristas. Alguns entraram em contato com o São Carlos Agora dizendo que o trânsito no local piorou após a mudança.

Agora, os motoristas que seguem pela rua Ray Wesley Herick sentido rodovia SP-310, quando chegam no novo dispositivo, são obrigados a virar à direita. Desta forma, praticamente todo o fluxo de veículos nesta direção é direcionado para o interior do bairro. Alguns condutores se arriscam a transitar pela contramão.

Segundo informações, a Ray Wesley Herick, que é uma via relativamente larga deve se tornar mão única, complicando ainda mais o trânsito na região.

