Nova ponte é instalada na estrada rural Ernesto Pinca

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos finalizou a construção de uma nova ponte sobre o Córrego dos Lobos, na região do distrito de Água Vermelha e do Varjão, na Estrada Municipal Ernesto Pinca (SCA 333), um investimento de R$ 199.489,43.

A ponte anterior foi destruída pelas fortes chuvas que ocorreram no início do ano e que também causaram transtornos em várias estradas rurais do município.

No local foram realizados serviços de limpeza geral, com a retirada dos destroços da antiga ponte e construção completa com utilização de uma linha de tubos de concreto de 800 mm de diâmetro, com vertedouro de tubos de concreto de 400 mm de diâmetro, alças laterais e aterro. Foi instalado uma caixa de blocos para divisão do fluxo natural da água do córrego, em duas direções, com tubos de concreto de 600 mm de diâmetro.

O local é considerado um trecho importante compreendido pelas estradas rurais Ernesto Pinca (SCA 333), que liga a região do Varjão à Estrada Municipal Abel Terruggi (SCA 329), dando acesso aos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia. A ponte favorece o acesso da população ao setor de serviços públicos oferecidos nos distritos e, principalmente, aos produtores rurais para o escoamento da sua produção, cuja exploração é formada pela pecuária e, principalmente, cana-de-açúcar.

De acordo com as atividades exploradas nessa região, trafegam constantemente por esse trecho tanto veículos leves, médios, como grandes. A ponte, que interliga as estradas municipais SCA 333 com a SCA 329, beneficia diretamente não somente os moradores de Água Vermelha e de Santa Eudóxia, mas usuários de outras localidades, principalmente dos loteamentos de Chácaras localizadas no Varjão.

