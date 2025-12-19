Nova plataforma viária na USP 2 já está em funcionamento

A Prefeitura de São Carlos anunciou a liberação do sistema viário e a implantação de uma nova plataforma viária na região da USP 2, resultado de parceria com a iniciativa privada por meio de contrapartidas urbanísticas. A obra representa um avanço significativo na reestruturação urbana do Grande Santa Felícia e já está em funcionamento, trazendo impactos positivos imediatos ao trânsito local.

A intervenção contempla a ampliação das faixas de rolamento, aumentando a capacidade operacional da via, a fluidez do tráfego e a segurança viária. O projeto abrange cerca de dois quilômetros de obras de pavimentação, drenagem, implantação de guias e sarjetas, além da execução de ciclovias e calçamentos. A nova rota conecta os bairros Jardim do Porto, Faber 5, Jardim Ipanema e as regiões Norte e Noroeste do município.

O investimento total é da ordem de R$ 5,2 milhões e inclui, além das melhorias viárias, a interligação de adutoras entre os poços artesianos do Jardim Ipanema até o Faber 3, fortalecendo a infraestrutura de abastecimento de água da região. A ciclovia e os passeios públicos estão em fase de construção, com previsão de conclusão e início de operação em fevereiro de 2026.

A nova via estratégica amplia de forma significativa a capacidade de circulação e oferece uma alternativa eficiente de deslocamento urbano, interligando a Avenida Miguel Petroni, a Avenida Bruno Ruggiero Filho, a Avenida José Antônio Santilli e a região do Shopping, contribuindo para a redistribuição dos fluxos e a melhoria da mobilidade regional.

De acordo com o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, a via tem 34 metros de largura, com leitos carroçáveis de nove metros. “Essa ligação entre a região da USP, Jardim do Porto e Jardim Ipanema permite dividir o fluxo da Avenida Miguel Petroni e reduzir a demanda sobre corredores mais congestionados da cidade”, explicou.

O secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou que a obra integra o Plano de Mobilidade Urbana do município. “Essas vias são abertas para facilitar o deslocamento de quem mora nos bairros e precisa acessar o centro ou outras regiões da cidade. É um grande investimento em uma área que é vetor de crescimento, realizado como contrapartida da JPV Empreendimentos. Em breve, com a entrega da ciclovia, a qualidade de vida dos moradores será ainda melhor”, afirmou.

Para o vice-prefeito Roselei Françoso, a intervenção é um exemplo de planejamento. “É uma obra estruturada, com pavimentação, ciclovia, iluminação pública e sinalização completa, garantindo fluidez e segurança para motoristas e ciclistas. Além disso, demonstra a importância das parcerias com empreendedores para o desenvolvimento da cidade”, ressaltou.

O prefeito Netto Donato reforçou que a obra faz parte de um planejamento mais amplo previsto no Plano Diretor e no Plano de Mobilidade. “Esse é o grande anel viário que estamos construindo em São Carlos. A nova avenida já permite que moradores da região oeste cheguem com mais rapidez à rotatória do Cristo, ao Shopping e à USP 2. Tudo isso é fruto de cooperação, com obras executadas como contrapartida, sob fiscalização da Prefeitura, e que passam a ser responsabilidade do município”, concluiu.

