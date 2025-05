Nova linha interna gratuita começa a operar na UFSCar

Compartilhar no facebook

Ônibus da Sou São Carlos - Crédito: divulgação

A partir desta segunda-feira, 5 de maio, passou a operar a nova Linha 70 – Circular UFSCar, que fará o transporte gratuito dentro do campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Solicitado pela própria instituição, o novo itinerário funcionará de segunda a sexta-feira e atenderá diversos pontos internos da universidade, como a Área Sul, Ginásio, Área Norte, Unidade Saúde-Escola (USE), Restaurante Universitário (RU) e demais setores.

O embarque será feito pela porta dianteira do ônibus, com liberação da catraca pelo motorista. Já o desembarque poderá ser realizado pelas demais portas do veículo.

