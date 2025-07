Nova linha de ônibus é criada para atender moradores da zona leste durante obras na WL

Ônibus Rigras - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, comunica a criação de uma linha extra de ônibus para atender os moradores da zona leste de São Carlos, especialmente os que residem nos bairros Vila Verde Sabará, Douradinho e Parque Timburis. A medida partiu de uma solicitação da comunidade e foi viabilizada pela empresa Rigras, operadora do transporte coletivo no município.

A nova Linha 75 – Distrito Industrial x Vila Verde começa a operar na segunda-feira, 7 de julho, e funcionará de segunda a sexta-feira, durante todo o período de interdição da rotatória da Rodovia Washington Luís.

“A intervenção na rodovia, com previsão de duração de 90 dias, tem impactado diretamente a mobilidade da população da zona leste, exigindo ações rápidas para minimizar os transtornos”, disse o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki. “A orientação do prefeito Netto Donato foi clara: garantir que ninguém fique sem transporte durante a execução dessa obra tão importante para a infraestrutura da cidade”, concluiu.

Segundo o prefeito Netto Donato, a iniciativa busca assegurar que moradores da região não fiquem desassistidos, especialmente trabalhadores, estudantes, idosos e famílias que dependem do transporte público diariamente. “Já conversei com o secretário Michael e estamos em contato com a Ecovias Noroeste Paulista para que, todas as vezes que essas interdições forem realizadas, a gente faça um checklist de toda a mobilidade urbana, envolvendo transporte público e carros. É assim que vamos melhorando cada vez mais a qualidade de vida para o são-carlense”.

Principais pontos atendidos pela nova linha:

Rua Dr. Marino da Costa Terra (Vila Verde)

Rua Major José Inácio (Vila Nery)

Estação Ferroviária

Avenida Dr. Teixeira de Barros

SESI

* Horários de partida – Vila Verde: 06h40, 08h10, 09h40, 11h10, 12h40, 14h10, 15h40, 17h10, 18h40, 20h10;

* Horários de partida – Distrito Industrial: 06h00, 07h30, 09h00, 10h30, 12h00, 13h30, 15h00, 16h30, 18h00, 19h30, 22h15.

