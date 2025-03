Nova leguminosa da Embrapa SÃ£o Carlos Ã© estratÃ©gica para adaptaÃ§Ã£o da agropecuÃ¡ria Ã s mudanÃ§as climÃ¡ticas

Guandu BRS Guatã, nova cultivar da Embrapa Pecuária Sudeste - Crédito: Gisele Rosso

A nova cultivar de feijão-guandu da Embrapa, BRS Guatã, será lançada oficialmente durante a Dinâmica Agropecuária - Dinapec 2025, que ocorre de na próxima semana, de 24 a 26 de março, em Campo Grande/MS.

A leguminosa apresenta baixos fatores de reprodução para os nematoides com grande ocorrência, principalmente, na soja e na cana-de-açúcar: Pratylenchus brachyurus; P. zeae, Meloidogyne javanica e M. incognita. Além disso, o Guatã é uma alternativa para alimentação animal e recuperação de pastagens. Os nematoides causam muitos problemas nessas duas culturas brasileiras. Segundo a Sociedade Brasileira de Nematologia (SBN), esses parasitas são responsáveis por um prejuízo anual de R$ 35 bilhões.

A cultivar, que tem grande potencial no Sudeste e Centro-Oeste, promove a saúde do solo, reduz custos com agrotóxicos e fertilizantes e aumenta a produtividade animal. Segundo o pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste Frederico Pina da Matta, outras vantagens da planta são o porte intermediário e os caules finos e flexíveis que facilitam os tratos culturais.

A BRS Guatã também demonstrou eficiência em condições desafiadoras. Apresentou alta tolerância ao déficit hídrico, produzindo três toneladas de massa seca por hectare em condições de sequeiro, valor estatisticamente igual à produção em condições irrigadas. Essa é uma vantagem competitiva em um cenário adverso, como a seca, que tende a ser mais frequente e intensa. A capacidade de produção em condições de baixa disponibilidade de água é estratégica para a adaptação da agropecuária às mudanças climáticas. Dessa forma, a Embrapa alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente em relação à meta 12, de enfrentamento à crise do clima.

Sobre a Dinapec 25

A realização da Dinâmica Agropecuária 2025 é da Embrapa Gado de Corte e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com patrocínio da Unipasto, Timac Agro, Sicoob e Marfrig Global Foods.

