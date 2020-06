Nova frente fria se forma e deve trazer mais chuva e frio no final de semana

Frente fria desloca-se para o oceano Atlântico, mas instabilidades associadas a esse sistema permanecem no estado de São Paulo, mantendo o céu nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas, principalmente na faixa leste do estado.

Sexta-feira (05/06) a Domingo (07/06) Área de baixa pressão, evoluindo para a formação de uma nova frente fria entre o Paraguaí e Sul do Brasil. No estado São Paulo, há previsão de chuvas e trovoadas isoladas, a partir do período da tarde, devido à aproximação desta frente fria, que deve passar pelo estado entre o sábado e domingo, provocando chuvas a qualquer hora do dia.