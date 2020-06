Nova frente fria deve trazer chuva e frio a partir desta terça-feira (2)

Manhã com céu claro a poucas nuvens e sem chuva no estado de São Paulo. A partir da tarde, a aproximação de uma nova frente fria, que desloca-se pelo litoral da região Sul do País, favorecerá o aumento gradativo da nebulosidade sobre o estado de São Paulo e há previsão de chuvas isoladas nas regiões oeste e sul paulistas, entre o final da tarde e decorrer da noite.

Frente fria atinge o litoral paulista, deixando o céu nublado com chuvas e trovoadas isoladas em algumas regiões do estado de São Paulo. Temperaturas com declínio.