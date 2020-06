Crédito: Arquivo/SCA

Sexta-feira (05/06) a Domingo (07/06)

Áreas de instabilidade no interior do continente, devido ao processo de formação de frente fria sobre o Paraguai e região sul do Brasil, ocasionam muita nebulosidade e ocorrências de chuvas sobre o estado de São Paulo. Esta frente fria é prevista atingir o estado de São Paulo no decorrer do sábado, mantendo a condição de instabilidade com chuvas e trovoadas isoladas durante o final de semana.

IPMET

