Nova frente fria chega na quarta-feira, trazendo mais chuva e queda nas temperaturas

Chuva - Crédito: Pixabay

Segunda-feira (13/02) a quarta-feira (15/02)



Frente fria desloca-se do estado de São Paulo em direção ao litoral do Rio de Janeiro, mas a condição de instabilidade ainda persiste sobre o estado, com sol entre nuvens e com áreas de chuvas isoladas, algumas com fortes intensidades, e que devem ocorrer principalmente a partir da tarde. No final da quarta feira, uma nova frente fria aproxima-se do estado aumentando as instabilidades. Temperaturas em elevação.

Quinta-feira (16/02)

Uma nova frente fria chega ao estado de São Paulo, deixando o céu encoberto e provocado áreas de chuvas e trovoadas isoladas. Temperaturas com leve declínio.

IPMET

