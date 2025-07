Nova Fatec terá 18 salas de aula e será construída no Parque Eco-Tecnológico Damha

Projeto arquitetônico da FATEC -

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, assinou na última segunda-feira (30) o projeto executivo da nova sede da FATEC (Faculdade de Tecnologia), que será construída no Parque Eco-Tecnológico Damha. A iniciativa marca um passo decisivo para a consolidação da instituição no município e a ampliação da oferta de ensino técnico e superior gratuito.

A nova unidade contará com 18 salas de aula, oito laboratórios de informática, biblioteca, sala de coworking, auditório com 330 lugares, áreas administrativas, quadra poliesportiva e estacionamento para 120 veículos. O projeto é de responsabilidade da empresa Inplenitus Projetos e será finalizado em até 90 dias.

Segundo o diretor da FATEC São Carlos, José Roberto Garbin, o prédio foi concebido com foco nas necessidades acadêmicas e tecnológicas da instituição. “É um projeto planejado desde o início para atender as demandas da FATEC, permitindo expansão de cursos, parcerias com empresas e capacitações”, explicou. Ele também destacou a união de esforços entre Prefeitura, Governo do Estado e Centro Paula Souza.

A construção da nova sede terá investimento estimado entre R$ 35 milhões e R$ 38 milhões, com recursos do Governo do Estado. O projeto executivo foi viabilizado com R$ 1,2 milhão oriundos da Prefeitura e de emenda parlamentar do vereador Elton Carvalho.

Atualmente, a FATEC São Carlos atende cerca de 600 alunos com os cursos de Gestão Empresarial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Produção Industrial e Big Data. Com a nova sede, a instituição poderá ampliar a oferta e integrar cursos da ETEC e FATEC, permitindo que estudantes concluam o Ensino Médio Técnico e o Ensino Superior em até cinco anos.

O secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, explicou que o projeto básico foi contratado com recursos de emenda do vereador Elton Carvalho. “Com o projeto pronto, poderemos pleitear os recursos para a obra junto ao Governo do Estado.”

Ex-aluno da FATEC, o vereador Elton Carvalho relembrou sua atuação desde 2017 na luta pela nova unidade. “Conseguimos a doação do terreno e agora, com apoio do prefeito Netto Donato, avançamos para a execução do projeto. É gratificante ver essa conquista se tornando realidade.”

O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, destacou o papel social da FATEC. “É uma oportunidade para quem trabalha e estuda. Ter uma faculdade pública e gratuita encurta o caminho para o ensino superior e amplia as chances de nossos jovens.”

Representando a empresa responsável pelo projeto, o engenheiro Samuel Isaac enfatizou que a estrutura foi pensada por um profissional local e alinhada ao Centro Paula Souza. “A cidade ganha um equipamento moderno, com instalações de alto padrão, que permitirá ampliar a qualificação profissional.”

Ao assinar o documento, o prefeito Netto Donato celebrou a união de forças políticas. “Essa é uma conquista coletiva que ultrapassa ideologias. Vamos deixar de usar um prédio emprestado e ter uma sede definitiva, com infraestrutura de qualidade, ao lado do Parque Eco-Tecnológico. Isso mostra o compromisso de São Carlos com a educação.”

