Nova composição do Conselho da Pessoa Idosa é empossada no Paço Municipal

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de São Carlos realizou, na manhã desta quarta-feira (25/02), no auditório do Paço Municipal, a cerimônia de posse da nova composição do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que atuará no biênio 2026–2028. O ato reuniu autoridades, representantes de instituições e membros da sociedade civil, marcando o início de um novo ciclo de participação social no município.

Representando a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, a secretária adjunta Ana Paula Vaz Panhoca destacou a importância da participação ativa dos conselheiros na construção de políticas públicas voltadas à valorização da pessoa idosa. Em sua fala, ela ressaltou que os cargos assumidos carregam um compromisso sério com aqueles que ajudaram a construir a cidade e que hoje merecem cuidado e respeito.

“O Conselho é um espaço democrático que garante voz, ativa a comunidade e ajuda a construir políticas mais justas e eficazes. Ver pessoas dedicadas e comprometidas assumindo esta missão é motivo de muito orgulho e alegria”, afirmou Ana Paula. Ela também lembrou que os frutos de amor e dignidade colhidos atualmente são resultado da dedicação das gerações anteriores, cabendo ao município assegurar que esse legado seja respeitado e transmitido.

Representando o prefeito Netto Donato, o vice-prefeito Roselei Françoso reforçou a relevância histórica do Conselho e a necessidade de ampliar políticas públicas voltadas ao envelhecimento digno. Com 25 anos de trajetória na vida pública, ele destacou que o aumento da longevidade da população exige novas respostas do poder público.

“Precisamos estar com os olhos muito abertos nessa construção contínua. Espaços de acolhimento e convivência são fundamentais para que o idoso tenha qualidade de vida”, afirmou. Roselei também destacou a importância do Fundo Municipal do Idoso, aprovado em 2017, como instrumento para captação de recursos e financiamento de políticas específicas. Segundo ele, a sociedade demonstra solidariedade e disposição para contribuir, mas é necessário criar mecanismos para que parte dos impostos pagos por pessoas físicas e jurídicas permaneça na cidade e seja destinada ao cuidado com a população idosa.

Com a posse dos novos membros, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa passa a ter como missão ampliar o diálogo entre sociedade civil e poder público, fiscalizar a execução das políticas já existentes e buscar novas formas de financiamento, garantindo que o envelhecimento seja tratado como prioridade em São Carlos.

