Nova CIPA toma posse para gestão 2025-2027 em São Carlos

A CIPA é formada por servidores municipais e tem como principal objetivo a prevenção de acidentes e doenças no trabalho, promovendo a segurança e a saúde de todos. Sua função é identificar riscos e propor melhorias para garantir um ambiente de trabalho mais seguro.

Segundo Daniel Luiz Ferreira Santos, chefe de equipe do SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho), a posse é um evento crucial, pois a comissão, determinada pela NR5 (Norma Regulamentadora 5) do Ministério do Trabalho e Emprego, permite que os próprios trabalhadores inspecionem os locais de trabalho e verifiquem possíveis riscos. "Esta eleição acontece a cada dois anos. A CIPA possui 14 integrantes, entre titulares e suplentes, que atuam como células de ação em cada local de trabalho".

“É com grande satisfação que participo deste momento tão significativo. Agradeço a todos os servidores e servidoras que aceitaram o desafio de compor esta comissão. Ser cipista é assumir o compromisso de cuidar não só de si, mas também dos colegas de trabalho. É atuar de forma colaborativa para que o ambiente profissional seja cada vez mais seguro, saudável e humanizado”, disse a secretária de Gestão de Pessoas, Ana Beatriz Sodelli.

De acordo com o prefeito Netto Donato a sua gestão tem como um dos seus pilares a valorização do servidor. E a saúde no trabalho está diretamente ligada a essa valorização. “Por isso, vamos seguir apoiando, estruturando e fortalecendo as ações da Comissão. A CIPA representa um dos instrumentos mais importantes dentro da gestão pública quando falamos de prevenção e segurança no trabalho. É por meio dessa comissão que conseguimos identificar riscos, propor melhorias e, principalmente, promover a cultura do cuidado com a vida no dia a dia da administração pública”, finalizou o prefeito.

O vereador Lineu Navarro participou do evento, representando a Câmara Municipal.

MEMBROS ELEITOS:

* Daniel Italiano Rodrigues – Titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana – Guarda Municipal;

* Maria Assunção do Nascimento – Titular da Secretaria Municipal de Saúde – CEREST (Saúde do Trabalhador);

* Leandro Pinheiro – Titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana – Defesa Civil;

* Rogério Nunes – Titular da Secretaria Municipal de Fazenda – Seção de Expediente Interno;

* Marco Brugnera dos Santos – Suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;

* Tadeu Roberto Munhoz – Suplente da Secretaria Municipal de Fazenda – SIM;

* Mirna Freire de Souza Monteiro – USF Jardim São Carlos – Secretaria Municipal de Saúde;

* Lúcia Aparecida Calcia de Lima – Titular da Secretaria Municipal de Educação;

* Joana de Lourdes dos Santos – Titular da Secretaria Municipal de Saúde;

* Alexandre Migloria – Titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana;

* Sérgio Antônio Martins – Titular da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana;

* Bruna Juliana de Souza da Silva – Suplente da Secretaria Municipal de Saúde – UBS Redenção;

* Letícia Felix Rafael – Suplente do Sistema de Controle Interno – Controladoria do Município;

* Ângelo Nannini Neto – Suplente da Secretaria Municipal de Saúde – Seção de Licitação.

