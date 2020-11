Nota da AEASC quanto aos alagamentos e enchentes na cidade de São Carlos/SP

A AEASC, Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de São Carlos, se solidariza com toda a população de nossa cidade, principalmente com os comerciantes e os moradores que foram tão prejudicados com a chuva do final da tarde do dia 26/11/2020.

A AEASC, dentro de suas possibilidades, sempre colabora com os agentes públicos no intuito de melhorar a cidade e planejar o seu futuro, utilizando da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geociências.

Há um ano, a AEASC realizou um Ciclo de Palestras sobre Gerenciamento de Áreas de Riscos, aberta a toda sociedade são-carlense, com foco nas inundações e enchentes de São Carlos e a necessidade de interação e revisão dos vários estudos de microdrenagem e macrodrenagem e de sua ativa aplicação em nossa cidade.

No dia de ontem, assim que as primeiras imagens das enchentes eram divulgadas, a AEASC enviou-as para a Defesa Civil do Estado de São Paulo, para que a mesma tivesse noção dos estragos e, dentro da possibilidade, deslocasse equipe para São Carlos. Associados não se primaram do conforto de suas casas para ajudar a comunidade afetada pelas águas.

A AEASC informa que está criando um Comitê com profissionais habilitados para rever o Plano Municipal de Drenagem e outros projetos afins, para auxiliar na definição da priorização das obras antienchentes em nossa Cidade.

Estamos à disposição das autoridades para juntos enfrentarmos este problema.

Atenciosamente

Diretoria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos

