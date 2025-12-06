(16) 99963-6036
História

Nos anos 70, políticos de São Carlos se destacavam em São Paulo e Brasília

Vicente Botta chegou à presidência da ALESP; Ernesto Pereira Lopes foi ainda mais longe e, presidindo a Câmara, chegou a exercer a Presidência do Brasil por 102 dias.

06 Dez 2025 - 07h23Por Da redação
Pereira Lopes e Botta: São Carlos teve grande força política desde os tempos do Conde do Pinhal; assim conquistou a USP e a UFSCar e atualmente perdeu representatividade - Crédito: arquivo Pereira Lopes e Botta: São Carlos teve grande força política desde os tempos do Conde do Pinhal; assim conquistou a USP e a UFSCar e atualmente perdeu representatividade - Crédito: arquivo

O contexto atual da política de São Carlos, quando a cidade amarga a ausência de representantes tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo quanto no Congresso Nacional, contrasta fortemente com a realidade dos anos 1970.
Naquela época, São Carlos não apenas elegia deputados estaduais e federais, como também possuía lideranças que ocupavam postos de grande relevância na política estadual e nacional.

Nesse sentido, o dia 5 de dezembro marca dois fatos bastante significativos, destacando a trajetória de dois dos maiores políticos que a cidade já teve. Há 53 anos, neste mesmo dia, em 1972, o deputado federal Ernesto Pereira Lopes (ARENA) encerrava sua gestão como presidente da Câmara dos Deputados, cargo que exerceu entre fevereiro de 1971 e dezembro de 1972. Durante esse período, por conta de a Ditadura Militar não prever a figura do vice-presidente, ele chegou a assumir interinamente a Presidência do Brasil por 102 dias.

Na mesma data, há 49 anos, em 1976, o deputado Vicente Botta tomava posse como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele substituiu o então presidente Leonel Júlio, cassado por utilizar verbas do gabinete em viagens e compras no exterior, incluindo a aquisição de lingerie.

Botta foi eleito deputado estadual por 10 legislaturas e já havia exercido a presidência da ALESP em 1955, quando substituiu o então presidente Vicente de Paula Lima após sua renúncia.

