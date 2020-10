No quinto dia, passagens por cidades históricas

14 Out 2020 - 06h50

O aposentado Albino Soares Nino Pinto Carneiro que reside em São Carlos desde 2002, mas é de origem portuguesa, concluiu o quinto dia pelo Caminho da Fé, nesta terça-feira, 13, quando completou 63 anos de vida. Domingo, 18, ele pretende chegar ao santuário de Aparecida.

Nino comemorou seu aniversário ao caminhar 36 quilômetros de Crisólia a Borda da Mata, em terras mineiras. Neste trecho passou por duas cidades históricas: Ouro Fino e Inconfidentes.

Nesta quarta-feira, 14, com “idade nova”, irá cumprir o sexto dia de peregrinação, quando irá de Borda da Mata até Tocos do Mogi. Segundo Nino, são “apenas” 19 quilômetros, porém em terreno acidentado e íngreme. “A previsão é que durante o dia a temperatura alcance os 38 graus”, previu.

O São Carlos Agora acompanha Nino nesta jornada, com matérias diárias contando um pouco do seu dia.

Sobre a terça-feira, 13, quando comemorou seu aniversário, disse que em Ouro Fino foi até a igreja matriz. “É linda, maravilhosa. As ruas são com bloquetes de concreto e de paralelepípedo, mas de pedras pretas. Um povo acolhedor e simpático. Em Inconfidentes, a cidade é limpa e caprichosa, com um povo acolhedor. É a cidade dos bordados. Depois, em Borda da Mata é a cidade dos pijamas e peças íntimas femininas. Um povo igualmente lindo e uma cidade muito simpática”, disse.

