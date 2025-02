No primeiro dia de mutirão, agentes eliminam centenas de criadouros do mosquito transmissor da dengue

Mutirão contra a dengue - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, iniciou nesta sexta-feira (07/02), pelos bairros Estância Suíça e Vila Marina, o mutirão contra a dengue. A ação continua neste sábado (08/02) na Vila Costa do Sol, Vila Brasília e no Tijuco Preto das 8h às 13h.

O mutirão mobilizou agentes de endemias, além de servidores da Secretaria Municipal de Conservação e Mobilidade Urbana e do SAAE que conduziram os caminhões para a retirada de lixo e inservíveis dentro e fora das residências.

O prefeito Netto Donato fez questão de ir ao Mutirão para agradecer o trabalho dos agentes. “O trabalho de vocês é essencial para reduzir o número de casos da doença e evitar surtos epidêmicos. Sem a atuação de vocês, poderia ser ainda maior o número de positivados, colocando em risco a saúde da população. Além disso, a presença dos agentes nas ruas e nas casas contribui para fortalecer a conscientização da comunidade, incentivando práticas preventivas no dia a dia. Para reforçar o time estamos com as inscrições abertas para um processo seletivo para a contratação de mais Agentes de Combate às Endemias”, ressaltou o prefeito de São Carlos.

Em 15 minutos de mutirão as equipes lotaram um caminhão grande com lixo e materiais jogados nas vias públicas e nos quintais das casas. Durante a força-tarefa, os agentes de endemias fizeram vistorias em diversas casas, orientando os moradores e eliminando criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela. Neste primeiro dia foram retirados 6 caminhões grandes com lixo e inservíveis.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins, foram encontrados diversos criadouros do mosquito. “Intensificamos as visitas domiciliares desde o início do ano, orientamos os moradores para eliminar possíveis criadores, mas mesmo assim hoje encontramos muitas residências que apresentaram condições propícias para a reprodução do mosquito. Algumas pessoas ainda não têm consciência da gravidade da situação e deixam seus quintais cheios de entulhos”, avaliou a diretora, ressaltando que o trabalho continua com mais ênfase, ainda, na eliminação de criadouros.

Wander Bonelli, secretário adjunto de Saúde, também acompanhou o mutirão representando o titular da pasta, Leandro Pilha, que cumpriu agenda em São Paulo no Encontro de Secretários Municipais de Saúde com o governador Tarcísio de Freitas. “A dengue é um problema de saúde pública, e somente com a participação de todos conseguiremos reduzir os casos. O trabalho dos agentes mostra que, com pequenas ações diárias, podemos evitar a proliferação do mosquito”, afirmou.

Neste sábado (08/02) a concentração das equipes também será a partir das 7h30 no Ginásio de Esportes Zuzão, localizado na avenida Araraquara, nº 422, na Vila Brasília. As equipes vão percorrer, das 8h às 13h, a Vila Costa do Sol, Vila Brasília e o Tijuco Preto.

Leia Também