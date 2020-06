“No namoro, a emoção de estar perto; no casamento, o aconchego”

Yara e Renato, com Letícia e a pequena Ísis: um "Dia dos Namorados", diferente, mas especial - Crédito: Divulgação

Na sequência a série “Especial Dia dos Namorados”, o São Carlos Agora foi buscar um casal unidos há apenas dois anos. Mas que da união, nasceu a pequena Ísis, de apenas 10 meses. A família reside na rua Quinto Paladini, no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá.

Renato Gagliardi, 36 anos, técnico em informática e Yara Yokote, dona de casa, 39 anos formam o casal que tem ainda Letícia, 15 anos, do primeiro casamento da dona de casa.

A entrevistada foi Yara, já que o marido estava a trabalho. Emotiva, disse que ao conhecer Renato, foi uma emoção ímpar. “Estar perto, sempre trazia uma emoção diferente, uma alegria incontida. O casamento veio para trazer um respeito mútuo e sempre um senso de humor leve para deixar a união com um ingrediente bem diferente, marcada pela chegada da pequena Ísis. “É o fruto do amor cultivado através de um aconchego puro e ingênuo”, disse.

DIA 12

“Para mim, o Dia dos Namorados simboliza o que nós sentimos um pelo outro. Além do aconchego, é a materialização do amor através da Ísis que foi feita com muito carinho. Quando a vejo, sinto o Renato ao meu lado. Ele é o amor da minha vida, a pessoa que sempre procurei para estar ao meu lado”, disse, em uma frase romântica e espontânea ao ser indagada pela reportagem.

Sobre o dia 12 de junho, Yara afirmou que dificilmente terá um presente, mas o mais importante é que a família estará unida e fica no ar o sentimento de ser ‘eternamente uma namorada’. “Vamos ter um jantar sim, diferenciado. Com direito a um vinho e ao lado da Letícia e da Ísis.

E A PANDEMIA?

2020 é (e será) marcado pela pandemia da Covid-19. Yara lembra que desde março está praticamente confinada com as duas filhas em sua casa e que o marido é que sai para os afazeres profissionais e também compras. “É só ele (que sai). Fico com as meninas. Quando ele chega, nem entra em casa. Faz a assepsia com álcool em gel, tira a roupa e toma banho fora de casa. Só depois que entra. Ele obedece todos os protocolos de segurança. E eu também”, contou.

Yara revelou que o medo fica no ar, pois a batalha do dia a dia é contra um desconhecido invisível e que afeta todas as famílias. “Porém, confesso, que tem um lado maravilhoso. Se o trabalho ‘roubava’ o sentido literal da família, este isolamento fez justamente o contrário e aproximou todos os membros. Então tiro uma lição muito proveitosa que é a relação entre nós. Fica o resgate da família. O individual fica de lado e há hoje o coletivo”, finalizou.

