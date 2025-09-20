No Mês Mundial da Doença de Alzheimer, projeto oferece oficina para cuidadores e familiares de pessoas idosas

Atividade é gratuita e voltada para cuidadores, familiares e profissionais - Crédito: Pixabay

No próximo dia 23 de setembro, às 20 horas, a Oficina para Cuidadores e Familiares de Pessoas Idosas, projeto da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), oferece um encontro online especial para celebrar este Mês Mundial da Doença de Alzheimer. O evento é organizado pelo Laboratório de Pesquisa em Saúde do Idoso (LAPESI) da UFSCar, será gratuito e aberto a todo o público.

O tema do encontro será "Intervenções na rotina e no ambiente da pessoa com demência para redução de alterações comportamentais", apresentado por Ana Claudia Barros, terapeuta ocupacional e diretora científica da Sub-Regional da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz) de São Carlos.

Durante o evento serão exploradas estratégias simples e eficazes para adaptar a rotina e o ambiente de pessoas com demência, promovendo bem-estar e reduzindo alterações comportamentais. A transmissão ao vivo do encontro será pelo canal da Oficina no YouTube (www.youtube.com/@OficinaParaFamiliareseCuidador).

Interessados podem se inscrever por este formulário eletrônico (https://bit.ly/46s1cDz).

