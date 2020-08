No mês de incentivo ao aleitamento materno, Banco de Leite da Santa Casa comemora recorde de doações

Frasco de leite doado por voluntária do Banco de Leite - Crédito: Divulgação

O Banco de Leite da Santa Casa bateu recorde de doações: durante todo o mês de julho, 46 voluntárias doaram 58 litros de leite materno. Essa quantidade foi suficiente para alimentar 32 bebês internados, o dobro da média para um mês (10 na UTI Neonatal e os outros 22 na UCIN - unidade semi-intensiva - e nos quartos na Maternidade, ao lado das mães). “Chegar a essa quantidade de doações foi gratificante para todos nós aqui do Banco de Leite. Mostra o quão solidárias são as nossas voluntárias. Ainda mais quando sabemos que bancos de leite de outros lugares do país têm enfrentado dificuldades para conseguir doações”, comenta a enfermeira do Banco de Leite, Karine Silva.

Segundo o pediatra e coordenador do Banco de Leite, André Giusti, “o leite materno, além de ser mais fácil de digerir e ter mais calorias (e por isso, fornece mais energia para os recém-nascidos), também possui muitos anticorpos, melhorando a defesa da criança”.

O QUE FAZER PARA SE TORNAR UMA DOADORA DE LEITE

Para ser voluntária e doar leite materno, basta procurar o Banco de Leite, que fica dentro da Maternidade da Santa Casa. A candidata à doação passa por exames e faz um cadastro. Ela recebe frascos e outros materiais para fazer a doação. Então, uma vez por semana, a equipe do Banco passa para buscar o leite. O atendimento é feito todos os dias, incluindo feriados, das 7h às 18h00. O telefone para contato é o (16) 3509-1175.

A técnica de enfermagem, Mikaele Duraes Santos, é uma das voluntárias do Banco de Leite. Duas semanas depois do nascimento da filha dela, Maria, hoje com 5 meses, começou a doar o leite materno. “Eu trabalho na Maternidade e sei como algumas gotas de leite podem salvar a vida de um bebê. Antes mesmo de engravidar, eu já planejava ser doadora”, comenta.

SERVIÇO

BANCO DE LEITE DA MATERNIDADE DA SANTA CASA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: todos os dias, incluindo feriados - das 7h às 18h. TELEFONE: (16) 3509-1175.

