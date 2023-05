No frio outono, Neve da Montanha aquece os corações dos são-carlenses

SIGA O SCA NO

Tomé entre duas espécimes da Neve da Montanha: colírio para os dias frios do outono são-carlense - Crédito: Marcos Escrivani

Uma área municipal de aproximadamente 3 mil metros quadrados que um dia foi depósito de entulho e lixo. Abandonada, é um dos locais que envergonhava os moradores do Jardim Santa Felícia. Porém, metade da área foi ‘adotada’ pelo metalúrgico aposentado Lourival Tomé e hoje é um ponto turístico em São Carlos.

Revitalizada e arborizada com recursos próprios, o local virou um ponto turístico onde muitas pessoas param e contemplam. Um colírio para os olhos e um momento que revigora a alma.

Mais exatamente na rua Domingos Diegues e na rua Júlio Cassin Filho. Ali, nos frios dias do outono são-carlense, pés de Manacás da Serra, Azaléas e, principalmente, Neve da Montanha (Euphorbia leucocephala) proporcionam momentos de paz de espírito.

“Todas essas espécies florescem nesta época do ano”, disse Tomé ao São Carlos Agora. “Tem aqui uns 10 pés deste arbusto (de médio porte). Mas as sementes caíram no chão e novas mudas estão crescendo. Acredito que em 2024 teremos mais árvores para deixar este espaço ainda mais belo”, disse o metalúrgico aposentado. “É gratificante”.

INSPIRAÇÃO E LEGADO

“Por incrível que pareça existem pessoas que criticam o fato de eu cuidar de um terreno público. Mas acredito que o legado que deixo é que podemos dar uma parcela de contribuição e deixar um bom exemplo para nossos filhos e netos. Para nossos vizinhos e para a população em geral”, refletiu Tomé. “Quando vejo alguém visitar e contemplar este espaço que criei com carinho, é uma injeção de ânimo para que eu continue a trabalhar por ele”, emendou.

De acordo com Tomé, uma das inspirações para que criasse um espaço arborizado, foi quando conheceu uma das entradas da cidade de Santa Rita do Passa Quatro. “Ali tem um portal repleto de Neve de Montanha. Um local lindo e quis trazer a ideia para São Carlos”, finalizou.

