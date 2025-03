No Dia Mundial do TEA, barbearia farÃ¡ corte de cabelo gratuito em SÃ£o Carlos

O dia 2 de abril, uma quarta-feira, será especial para quem tiver o Transtorno do Espectro Autista (TEA). No Dia Mundial do Autista, a barbearia Gold Cut inovou com uma iniciativa que irá atender crianças e adultos com corte de cabelo gratuito, das 9h às 18h.

A ideia partiu da comerciante Regiane Patrícia Cardoso Bragagnolo, proprietária do estabelecimento comercial. Mãe de um garoto com TEA, resolveu promover o ato de solidariedade e empatia. “É uma forma de homenagear e marcar a data, buscando a conscientização”, disse.

“Vamos atender crianças e adultos gratuitamente com o corte de cabelo. Nossa única exigência é que a família comprove que o filho possua o TEA através de uma carteirinha ou laudo médico.

De acordo com ela, no dia 2 de abril, terá bexigas, sacolinhas surpresa, pipoca e algodão doce. “Além de barbeiros uniformizados em homenagem a data. Serão quatro profissionais que irão atender gratuitamente. Basta ligar ou entrar em contato pelo WhatsApp e marcar horário antecipado”.

Quem se interessar em agendar gratuitamente o corte, comprovando que o membro da família possui autismo, basta entrar em contato pelo fone (whatsapp) 99709-8484.

