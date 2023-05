No Dia do Estatístico, USP São Carlos apresenta perspectivas da carreira e do mercado de trabalho

SIGA O SCA NO

Celebrar o Dia do Estatístico, mostrando alguns caminhos que esse profissional pode percorrer a partir de duas perspectivas de carreiras diferentes. Esse é o principal objetivo do EstatDay, um evento que acontecerá dia 24 de maio, a partir das 19h30, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Gratuito e aberto a todos os interessados, o evento terá a participação de dois estatísticos, Bruno Caminaga e Paulo Nogueira, que contarão um pouco sobre suas carreiras e farão uma leitura sobre a situação atual do mercado de trabalho na área. Formado em Estatística pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Bruno é coordenador de consultoria analítica na StepWise, empresa especializada em serviços estatísticos e produtos de apoio à decisão. Já Paulo concluiu a graduação em Estatística no Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP e, atualmente, é proprietário da StatLab Consultoria, além de consultor da StepWise.

O EstatDay contará, ainda, com a mediação do ex-aluno Felipe Marangoni, que fez mestrado no Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs), curso oferecido em parceria pelo ICMC e pela UFSCar. Chefe da área de pesquisa e desenvolvimento da StepWise, Felipe é um dos sócios-fundadores da empresa.

O evento acontecerá no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no bloco 6 do ICMC, e as inscrições podem ser realizadas neste link: https://icmc.usp.br/e/6e34d

DIA DO ESTATÍSTICO

O Dia do Estatístico é comemorado em 29 de maio, data da fundação de uma das maiores instituições nacionais da área, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao iniciar suas atividades em 1936, foi chamado de Instituto Nacional de Estatística (INE) e rebatizado, em 1937, com o nome pelo qual é conhecido até hoje, após a incorporação do Conselho Brasileiro de Geografia.

“O profissional de ciência de dados está em alta, e cada vez mais o mercado desenvolve uma maturidade para o papel operacional e estratégico que este pode exercer. O entendimento é de que nosso papel é facilitar o processo de tomada de decisão a partir dos dados”, destacam os organizadores do EstatDay na página de inscrição para o evento.

A iniciativa é promovida pelos alunos do ICMC e da UFSCar que organizam a Semana da Estatística (SEst). “A abordagem analítica no campo de ciências de dados é muito dinâmica. Juntando os conhecimentos técnicos aprendidos na academia com o conhecimento de mercado, temos uma caixinha de ferramentas que permite agregar valor em diferentes etapas de qualquer tipo de companhia”, finalizam.

