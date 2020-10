No 3º dia, Nino Carneiro cumpre jornada de 50 quilômetros

Nino ao lado de outra pessoa durante o caminho da Fé - Crédito: Divulgação

O aposentado português Albino Soares Nino Pinto Carneiro, que completa 63 anos nesta terça-feira, 13, cumpriu com pleno êxito mais uma etapa de sua peregrinação até Aparecida, que se encerra domingo, 18. Ele iniciou seu passeio religioso na sexta-feira, 9, com partida de Tambaú e irá fazer o trajeto até o santuário localizado no Vale do Paraíba, pelo Caminho da Fé.

Nino reside em São Carlos desde 2002 e no terceiro dia de peregrinação, neste domingo, 11, caminhou 50 quilômetros. Logo cedinho saiu de São Roque da Fatura e chegou a Águas da Prata (14 km) e logo em seguida seguiu para Andradas, em terras mineiras, e cumpriu mais 36 km.

Nesta segunda-feira, 12, feriado nacional dedicado às crianças e a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Nino caminhará mais 36 quilômetros de uma região montanhosa de Andradas até Crisália. Será um passeio genuinamente mineiro.

DIA DE CALOR

O domingo foi desgastante, mas recompensador na opinião de Nino. Terreno acidentado, com muitas subidas íngremes. “É doloroso, desgastante. Mas me preparei para isso. Graças a Deus estou bem de saúde, mas a exigência é grande. Porém a paisagem é maravilhosa e recompensadora”, sintetizou.

