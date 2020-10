Nino Carneiro tem o trecho mais difícil da peregrinação: atingiu 1.820 m de altitude

20 Out 2020 - 06h19

Após alguns dias por terras mineiras, cumprindo o Caminho da Fé e consequentemente a peregrinação religiosa até o Santuário de Aparecida, o aposentado Nino Carneiro, 63 anos (que reside desde 2002 em São Carlos) cumpriu nesta segunda-feira, 19, o 11º dia de caminhada.

Na jornada, Nino disse ao São Carlos Agora que foi o dia mais difícil até aqui. O portal acompanha a jornada. Segundo ele, foram 36 quilômetros de Luminosa até Campos do Jordão. Portanto, o peregrino está em terras paulistas. Nesta segunda-feira, ele atingiu 1.820 metros de altitude.

Nesta terça-feira, 20, penúltimo dia (12º) de caminhada, ele irá de Campos do Jordão até Guaratinguetá, num total de 42 quilômetros.

Abaixo, o relato de Nino Carneiro sobre o 11º dia de caminhada até Aparecida:

“Hoje (segunda-feira) no décimo primeiro dia de caminhada, saindo de Luminosa até Campos de Jordão, num total de 36 km.

Sem dúvida o trecho mais difícil de toda a caminhada. Saí de 904 metros de altitude e terminei com 1820m.

As paisagens são espetaculares!

O vento frio perfumado, ora com o aroma das araucárias, ora com o aroma dos eucaliptos e ora com o aroma dos pinos.

Quando entramos em São Bento de Sapucaí, a Serra da Mantiqueira, deixa de ter os morros para pasto de gado bovino e passa a ser coberta com pinos, araucárias e eucaliptos. É impressionante a mudada de paisagens, mas lindas, na mesma proporção.

Amanhã (terça-feira) já chego em Guaratinguetá e quarta-feira chegarei em Aparecida”.

