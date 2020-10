Nino Carneiro ganha companhia e chuva fina acompanha o 8º dia até Aparecida

Crédito: Divulgação

O 8º dia de caminhada até Aparecida, pelo Caminho da Fé, foi concluída nesta sexta-feira, 16, pelo aposentado Albino Soares Nino Pinto Carneiro, 63 anos, que reside em São Carlos desde 2002.

No 8º dia, de Estiva até Consolação, foram 21 quilômetros de “pé na estrada’ em terreno bem acidentado.

Nino durante a peregrinação religiosa, ganhou a companhia do padre Carlos Caridade, de 56 anos, proveniente do Rio de Janeiro, porém sua paróquia está situada no meio da Amazônia, na cidade de Parintins. Não habituado a tais eventos, Nino optou por acompanha-lo até a conclusão do percurso e nesta sexta, ele sofreu bastante nas subidas.

“No oitavo dia, eu e padre Carlos subimos ao topo da Serra do Caçador. Uma aclive dificílimo e longo, de aproximadamente 8 km. Fomos obrigados a parar várias vezes para descansar”, disse Nino, salientando que o dia foi de muito frio na Serra e em alguns pontos uma chuva fina acompanhou a dupla.

Neste sábado, 17, 9º dia de caminhada, Nino e padre Carlos seguem de Consolação até Paraisópolis. São 21 km de peregrinação.

