Ninhada com 10 porquinhos é descartada em caçamba de lixo no Aracê de Santo Antonio; dois estavam vivos

Um ato considerado desumano foi constatado na tarde desta terça-feira, 21, quando uma ninhada com 10 porquinhos foi descartada em uma caçamba de lixo no Aracê de Santo Antonio, em São Carlos. Dois ainda estavam vivos. Indignada, uma moradora entrou em contato com o São Carlos Agora e denunciou a crueldade.

Via WhatsApp, a moradora disse que convive, infelizmente, com a falta de educação e empatia de algumas pessoas, que jogam lixo fora da caçamba.

“Parece que quem recolhe o lixo é obrigado recolher qualquer coisa, pois jogam tudo. Até animais mortos”, afirmou, salientando que crianças e idosos que ficam em uma pracinha e em um parquinho são obrigados conviver com o mal cheiro e urubus.

Porém, disse, que na terça-feira, uma pessoa teria passado do limite, pois descartou uma ninhada de porquinhos. “Tinha 10 e dois estavam vivos. Uma judiação. Uma pessoa falou para o meu marido. A gente foi lá e tentamos resgatar, mas um morreu logo em seguida. O outro ele trouxe para casa e tentamos cuidar, mas também não sobreviveu. Estou indignada pela falta de amor”, relatou, revoltada.

