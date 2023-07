Nhoque beneficente para ajudar famílias carentes acontece neste domingo (16)

SIGA O SCA NO

No próximo domingo (16) das 11h30 as 13h30, terá entrega do Nhoque Beneficente para ajudar crianças carentes.

As Obras Sociais da Associação Espírita Francisco Thiesen atendem aproximadamente 70 crianças e 30 jovens durante a semana. Ao todo são mais de 100 famílias representadas na região do Antenor Garcia

Quem puder colaborar, serão dois endereços para retirada:

- Rua Padre Teixeira 1806 ( esquina com 9 de Julho)

- Rua Bruno Paiuka 100 no Antenor Garcia

Valores:

1 Nhoque de 400 gramas por R$ 18,00 e 2 Nhoques de 400 gramas cada por R$ 30,00

Mais informações: (16) 99190 0816 ou (16) 98199 8034

