Newton Lima e Loi Landi conquistam recursos para o campo do raspadão do Aracy

O campo do raspadão no Cidade Aracy ganhou R$ 150 mil em emenda parlamentar para 2024 para a construção de vestiário, banheiro feminino e masculino e bebedouro. O anúncio foi feito pelo ex-prefeito Newton Lima neste domingo (22) antes da premiação da final do Campeonato Master do Raspadão do Aracy.

Os recursos foram solicitados pelo organizador dos campeonatos amadores no raspadão, Luciano Loi Landi. “O Loi nos procurou para mostrar que tem um projeto pronto junto à Prefeitura para a construção do vestiário”, destacou Newton Lima.

De acordo com o ex-prefeito, após receber o pleito, conversou com o deputado federal licenciado Paulo Teixeira, hoje ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. “O Paulo Teixeira nos garantiu que vai conseguir indicar no Orçamento de 2024 os recursos para o campo do raspadão”, comemorou Newton Lima.

Para o ex-prefeito, o campo do raspadão merece atenção do Poder Público porque é um dos principais locais de lazer e prática esportiva do Cidade Aracy. “O futebol amador e as escolinhas utilizam o campo e por isso ele precisa ser melhor cuidado”, destacou.

“Nós que utilizamos o campo e toda a comunidade da região ficou muito feliz com este anúncio. Vamos trabalhar para garantir que as obras ocorram em 2024”, disse Loi.

