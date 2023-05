Newton Lima destaca papel da Embrapa na retomada do programa Mais Alimentos

Crédito: divulgação

Atual diretor de Relações Institucionais do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Newton Lima acompanhou o reitor Silmário Santos na quarta-feira (10) em Brasília durante o encontro que deu início à reformulação do programa Mais Alimentos, um pacto para a retomada da política de incentivo à produção e ao acesso a máquinas específicas para as agricultoras e agricultores familiares.

O encontro reuniu os ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), empresas públicas, movimentos sociais, universidades, instituições financeiras e representantes da indústria nacional de máquinas e implementos agrícolas.

O objetivo do governo do presidente Lula é aumentar a produção de alimentos no Brasil, estimular a indústria nacional, diminuir a penosidade do trabalho no campo e facilitar o acesso às máquinas e implementos para a agricultura familiar, especialmente para as mulheres e jovens rurais.

“O ministro do MDA, Paulo Teixeira, está muito confiante que o Brasil irá iniciar um novo ciclo de estímulo à produção agrícola e industrial”, frisou Newton Lima. “O próximo passo, segundo o ministro, é apresentar ao presidente Lula um programa que financie máquinas agrícolas de pequeno porte para a retomada do programa Mais Alimentos”, detalhou.

Durante o evento, Newton Lima conversou com a nova presidenta nacional da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Silvia Maria Fonseca Massruhá. “São Carlos, além de ter duas unidades da Embrapa, também já presidiu a Embrapa nacional com o Silvio Crestana e tenho certeza que contribuirá muito com essa retomada”, observou Newton Lima.

“A nova presidenta também se mostrou bastante entusiasmada e disse que a Embrapa já tem nove protótipos de equipamentos adequados à agricultura familiar que já podem ir imediatamente para linha de produção”, comemorou Newton Lima.

Durante o evento, fizeram apresentações o secretário do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte, Coordenador da Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste, Alexandre Lima; o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas - CSMIA, Pedro Estevão Bastos de Oliveira.

O vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), João Carlos Marchesan, destacou a importância da política se tornar política de estado. Falaram ainda pelos movimentos sociais o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), Aristides Santos, e a coordenadora-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Josana Lima

Leia Também