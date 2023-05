Newton Lima comemora inauguração de UTI Pediátrica e retomada das obras do HU-UFSCar

Newton Lima - Crédito: divulgação

Único hospital federal do interior de São Paulo, o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar) inaugura nesta segunda-feira (15) a UTI e Enfermaria Pediátrica com a presença do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro.

A reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, o superintendente do HU-UFSCar, Fábio Neves, o ex-presidente da Ebserh e ex-prefeito de São Carlos, Newton Lima, que idealizou e deu início às obras de construção do hospital, entre outras autoridades, também participam da solenidade.

As obras do primeiro módulo do então Hospital-Escola Municipal “Dr. Horácio Carlos Panepucci” foram iniciadas em 31 de março de 2005 com a presença do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

“Inaugurar uma UTI e Enfermaria Pediátrica é fundamental para São Carlos e região e chega a emocionar todos nós que conhecemos a história deste hospital”, comemora Newton Lima. “Mais importante ainda é saber que com o governo do presidente Lula nós vamos retomar as obras do HU”, frisa. O hospital funciona parcialmente desde novembro de 2007.

O ex-prefeito recorda que a expectativa era entregar o hospital completo em sete anos. De 2009 a 2012 o ritmo das obras diminuiu em função do contingenciamento de recursos federais decorrente da crise financeira mundial provocada pelos bancos americanos. A partir de 2013, o novo o governo da cidade pretendeu sem sucesso transforma-lo em ambulatório médico de especialidades e as obras foram interrompidas até sua federalização em 2014, quando passou a ser gerenciado pela Ebserh, ligada ao Ministério da Educação. “A partir de 2016, com o golpe que afastou a presidenta Dilma, os investimentos em universidades e hospitais federais foram reduzidos drasticamente, atrasando ainda mais o cronograma de execução do HU”, relembra Newton Lima.

Apesar das limitações orçamentárias, o HU-UFSCar tem hoje 455 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos, 54 leitos e realiza por mês 193 internações, 105 cirurgias eletivas, 9,1 mil exames laboratoriais e 5,2 mil exames por imagem. “Inauguramos o primeiro módulo no dia 4 de novembro de 2007, aniversário de 150 anos de São Carlos, com pronto atendimento, exames de imagem e enfermaria. De lá para cá o HU salvou a vida de milhares de pessoas, em particular durante a pandemia de Covid 19”, destaca Newton.

Com a instalação da UTI provisória para atender os pacientes da pandemia, o HU provou sua excelência: a mortalidade hospitalar de Covid ficou entre 20 e 25%, equivalente a hospitais privados, enquanto que na rede pública a média foi de 50%.

Em 2022, a direção do HU-UFSCar redimensionou o cronograma de obras para 5 etapas a serem concluídas até 2027. De acordo com o superintendente Fábio Neves, se as etapas forem mantidas dentro do planejado, o HU-UFSCar entregará 30 novos leitos até dezembro deste ano, 47 até dezembro de 2024 e o total de 212 leitos no final de 2026. Segundo Neves, a conclusão total do HU-UFSCar ocorrerá com a entrada em funcionamento da Ressonância Magnética, prevista para dezembro de 2027.

Para Newton Lima, tais resultados contaram muito com o trabalho dos profissionais dos cursos de Saúde da UFSCar. “Lembro que, associado ao hospital, a UFSCar, na gestão do reitor Oswaldo Barba, aprovou e implantou com apoio do MEC o curso de Medicina, que já formou dezenas de profissionais”, ressalta o ex-prefeito.

“Tenho absoluta certeza que o governo do presidente Lula fará todos os esforços para concluir nosso hospital universitário, dotá-lo do que há de melhor em equipamentos e recursos humanos e garantir seu custeio para salvar vidas, além de servir às nossas universidades e institutos de pesquisa como uma vitrine em ciência e tecnologia aplicadas à saúde”, salienta. “O HU é a minha menina dos olhos e sei que, além de tudo, contribuirá ainda mais com o desenvolvimento econômico de São Carlos”, completa Newton Lima.

