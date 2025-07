Netto recebe deputado Rafa Zimbaldi que destina R$ 1 milhão para saúde e educação

Durante a visita, Zimbaldi reafirmou o compromisso do seu mandato com o fortalecimento dos municípios e destacou a importância do diálogo direto com as lideranças locais. “É fundamental conhecer a realidade de cada cidade, como aqui em São Carlos, para entender de perto as demandas da população e viabilizar soluções junto ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa”, afirmou o parlamentar.

Segundo o vice-prefeito Roselei Françoso, além dos recursos para a saúde, o deputado Rafa Zimbaldi tem sido fundamental nas articulações com o Governo do Estado, especialmente para garantir a entrega de 540 computadores destinados aos alunos da rede municipal”, declarou. A aquisição faz parte do programa Currículo Paulista, e São Carlos será um dos primeiros municípios a receber os equipamentos. A meta é chegar a 1.400 computadores.

Roselei também mencionou o pedido feito durante a visita do deputado para a cobertura da quadra da maior escola do município, o CAIC Afonso Fioca Vitali, no bairro Cidade Aracy. “Essa estrutura trará mais segurança e conforto aos nossos alunos. O deputado acolheu nosso pedido e estamos confiantes em mais esse avanço”.

SAÚDE - O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, explicou que parte das emendas já está sendo utilizada no Ambulatório de Feridas do Centro Municipal de Especialidades Médicas (CEME), incluindo a aquisição de medicamentos modernos e bolsas de ostomia. “São investimentos que melhoram a qualidade de vida de muitos pacientes e evitam complicações como amputações. O deputado tem se mostrado um aliado estratégico da nossa cidade”, afirmou.

Leandro Pilha disse que R$ 400 mil já estão na conta da Secretaria de Saúde para esse fim. Por sua vez, o deputado estadual Rafa Zimbaldi se comprometeu a destinar outros R$ 600 mil para o Ambulatório.

Já o prefeito Netto Donato destacou a importância da aproximação com o Legislativo Estadual. “O deputado Rafa Zimbaldi tem sido um parceiro importante, não apenas pelo envio de recursos, mas também por facilitar o acesso de São Carlos às secretarias do governo. Isso acelera a adesão da cidade a novos programas e garante mais investimentos”, concluiu.

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, e o vice-prefeito, Roselei Françoso, receberam nesta quinta-feira (3/7) o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP), que destinou R$ 1 milhão em emendas parlamentares ao município. O valor será investido em ações nas áreas da Saúde e da Educação, com foco na ampliação de atendimentos e na modernização das escolas.