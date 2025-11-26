Netto promete reabrir Restaurantes Populares com novas regras

Restaurante Popular - Crédito: Divulgação

O prefeito Netto Donato (PP) afirmou nesta terça-feira, 25 de novembro, que as quatro unidades do programa social Restaurante Popular serão reativadas no início de 2026, mas com novas regras. A cobrança de R$ 1 para todos os cidadãos deverá ser substituída por uma cobrança em forma de escala de acordo com as condições econômicas de cada consumidor.

As quatro unidades do programa, localizadas no Cidade Aracy, Antenor Garcia, São Carlos 8 e Santa Felícia, estão fechadas desde maio deste ano. “Já fizemos a readequação administrativa, já fizemos a reforma das cozinha piloto, já está na parte final. O Restaurante Popular é uma excelente prática e uma excelente política pública na cidade de São Carlos. Mas nós adequamos para atender a população que realmente precisa deste serviço. No início de 2026 os restaurantes populares voltarão a funcionar dentro de novas regras para atender aquelas pessoas que realmente precisam deste programa social e que necessitam ser agraciados pelo poder público com alimentação de forma subsidiada”, afirmou Netto.

REFORMA – A princípio, a expectativa da Prefeitura era de que as obras, anunciadas em maio deste ano, fossem concluídas em até 45 dias, mas tal fato não se confirmou. Após a reforma, o preparo e a distribuição das refeições deverão ganhar em eficiência e qualidade. Além disso, a Prefeitura já planeja a construção de uma quinta unidade do Restaurante Popular, na região do Cruzeiro do Sul, Monte Carlo e Gonzaga.

Atualmente, os Restaurantes Populares atendem cerca de 500 pessoas por unidade, totalizando uma média de 2 mil refeições entre almoço e jantar e 1.300 cafés da manhã por dia.

