Netto e Leandro Pilha acompanham atendimento do CEME na UBS Vila Isabel

Crédito: divulgação

O prefeito Netto Donato e o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, acompanharam nesta quinta-feira (03/03), o primeiro dia de atendimento dos pacientes do Centro Municipal de Especialidades (CEME) no prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Azulville. Essa mudança foi necessária para que a reforma que está sendo realizada no prédio do CEME seja finalizada, um investimento de R$ 1.569.000,00.

A unidade está recebendo a troca da estrutura do telhado, instalação de telhas isotérmicas e forro acartonado; melhoria nos sanitários dos pacientes e servidores, na sala de pequenas cirurgias; no acesso das ambulâncias; na parte hidráulica e elétrica, com troca dos encanamentos antigos, atualização do quadro de força e instalação de pontos de rede lógica em todos os consultórios; pavimentação em granilite nos consultórios, pintura interna e externa, além de um muro de arrimo em toda extensão do prédio na lateral da Avenida Getúlio Vargas.

“Até o momento foi possível fazer as intervenções com os funcionários trabalhando e os pacientes sendo atendidos, mas nessa etapa final da obra não temos condições de manter as consultas, exames e demais procedimentos no local, por isso a transferência para o prédio da UBS do Azulville, que por sua vez está atendendo os usuários no prédio da UBS da Vila Isabel. Após o retorno do CEME para o prédio totalmente reformado, a unidade do Azulville será a próxima a receber melhorias do poder público”, explicou o secretário de Saúde, Leandro Pilha.

O secretário disse, ainda, que por determinação do prefeito Netto Donato, foi colocada uma Van na entrada do CEME para transportar aqueles pacientes que não tem como se deslocar até o Azulville. “Vamos manter esse serviço por até uma semana, isso se ainda tivermos demanda, porque hoje mesmo a maioria das pessoas com agendamento já vieram direto para o Azulville, uma vez que a equipe da Secretaria avisou todos os pacientes”, finalizou Leandro Pilha.

O prefeito Netto Donato conversou com servidores e pacientes e pediu paciência para todos. “Essas mudanças refletem o compromisso com a qualidade do atendimento, garantindo que as unidades de saúde sejam espaços acolhedores e eficientes. Com a conclusão das obras, a expectativa é que os pacientes tenham uma experiência mais agradável durante as consultas e tratamentos, enquanto os profissionais trabalham em condições mais adequadas para oferecer um serviço de excelência. O transtorno será passageiro, mas as melhorias serão permanentes, tanto para os usuários do CEME, como para da UBS Azulville”, afirmou o prefeito de São Carlos.

O CEME é um ambulatório municipal de especialidades que disponibiliza médicos em 26 especialistas e atende mais de 6 mil usuários do SUS por mês, além de consultas, realiza exames de apoio ao diagnóstico e tratamento. Entre os exames estão ultrassom, raio-x, eletrocardiograma e também realiza pequenas cirurgias ambulatoriais. Neste momento no prédio da UBS Azulville está sendo realizado somente o exame de eletrocardiograma, os demais estão sendo feitos nas clinicas contratualizadas.

Os agendamentos para o CEME são referenciados, ou seja, são feitos diretamente nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família.

