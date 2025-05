NETTO DONATO: “Quero, nestes quatro anos, transformar São Carlos na melhor cidade do país para se viver”

Netto Donato “Na verdade não temos como implantar linhas de voos comerciais para passageiros, pois infelizmente não há demanda; podemos ampliar a utilização para voos particulares e também vamos lutar para viabilizar um aeroporto de cargas para importação -

Em depoimento ao SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA, o prefeito Netto Donato (PP) revelou que tem planos nada modestos para o município em seu mandato. Ele afirma que ao término de seu mandato quer transformar a cidade, hoje em terceiro lugar em qualidade de vida no Brasil, segundo da pesquisa IPS Brasil - Índice de Progresso Social (IPS), na campeã como a melhor cidade para se viver. “Quero ao final dos quatro anos deixar São Carlos em primeiro lugar e torço para que meus sucessores façam ainda melhor que o meu governo”. Veja entrevista em video na integra neste link.

Em 2024, São Carlos foi classificada em 3º lugar no ranking dos 5.700 municípios brasileiros com qualidade vida para se viver. Os dados são da pesquisa IPS Brasil - Índice de Progresso Social (IPS) – metodologia internacional que calcula o bem-estar da população e fatores como nutrição, saúde, moradia, saneamento, segurança pessoal, acesso à informação, meio ambiente, inclusão social, liberdade individual e acesso à educação superior. São Carlos teve 70,96 pontos de 100 possíveis, em terceiro lugar, atrás da capital Brasília, com 71,25 pontos em segundo, e Gavião Peixoto com 74,49, líder do ranking.

Para avaliar a qualidade de vida da população, o estudo considerou índices como necessidades humanas, bem estar, oportunidades e filtrou mais de 300 indicadores até chegar a 57, entre órgãos oficiais e de institutos de pesquisa como o Data SUS, o Cadastro Único, Anatel, Conselho Nacional de Justiça e Mapbiomas (sobre áreas verdes e disponibilidades de praças).

Netto afirma que a atual gestão municipal vem realizando estudos e projetos para identificar projetos e preparar soluções com dados científicos. “Nosso objetivo é planejar a cidade, preparando-a para o futuro e não governar com o velho ‘achômetro’. Vamos trabalhar com planejamento”, garante ele.

TARIFA ZERO – Netto destaca que a Tarifa Zero no transporte coletivo foi adotada aos fins de semana e feriados em caráter experimental para se avaliar a demanda e realizar as mudanças conforme a necessidade verificada. Ele destaca que a ideia inicial era realizar a gratuidade apenas nos domingos e feriados. “Porém, pensamos no comércio. E o comércio fica aberto aos sábados, tanto na região central quanto nos bairros. Então, garantir a mobilidade gratuita nestes dias é muito importante para movimentar o comércio”.

Ele também afirma que no momento está sendo realizado um levantamento de origem e destino para uma modernização das linhas.

Além disso, o prefeito recomendou que a população visite o Parque Ecológico e citou que nasceu um filhote de onça pintada, cujo nome será dado pela população. “É o lugar mais visitado da cidade e sugiro a todos que visitem o Parque Ecológico que está lindo”, comenta.

AEROPORTO INTERNACIONAL – Netto comenta que o Aeroporto Internacional Mário Pereira Lopes, hoje utilizado apenas para receber os aviões que passam por manutenção nas oficinas da LATAM, pode ganhar novas atividades.

“Na verdade não temos como implantar linhas de voos comerciais para passageiros, pois infelizmente não há demanda. Já temos voos regulares em Araraquara. Além disso, podemos ampliar a utilização para voos particulares e também vamos lutar para viabilizar um aeroporto de cargas para importação e exportação. Aí sim há viabilidade”, explica.

MORADIAS POPULARES NO SANTA FELÍCIA – Netto confirmou a construção de 200 apartamentos na Avenida Bruno Ruggiero, através do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. “Se fôssemos construir os 400 apartamentos no local iríamos sobrecarregar a infraestrutura daquela região. Mas temos que realizar. Até porque o ex-prefeito Airton Garcia conquistou as habitações. Vamos construir 200 moradias e depois vamos fazer as outros 200. Já temos entendimentos com a Caixa Econômica Federal, com o Governo Federal e também com a construtora que ganhou a licitação”, diz ele.

UPA DA ZONA LESTE – Netto confirmou um dos itens de seu plano de governo que é a construção de uma nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na Zona Leste de São Carlos que reúne bairros como Jardim Tangará, Maria Estela Fagá, Douradinho, São Rafael, Munique, Jardim dos Coqueiros, São Carlos 8 e outros.

“Estamos estudando qual seria a melhor localização para a construção desta unidade. Temos o projeto base. Temos que estudar a viabilidade de trânsito, vias de acesso para se chegar à Santa Casa, caso a situação de saúde a pessoa se agrave. Nas próximas semanas estaremos divulgando onde será a nova UPA”, comenta.

DENGUE – A implantação de um “dengário”, unidade especial para atender as vítimas da dengue em São Carlos, está descartada pelo prefeito. Segundo ele, após avaliação técnica, decidiu-se por um novo modelo de cuidar dos pacientes acometidos pela doença. “Se você implantar um local como ‘dengário’, toda a cidade terá que se deslocar a este lugar para o atendimento. Optamos por descentralizar com base em estatísticas números e orientação dos profissionais de saúde de São Carlos. Melhoramos o atendimento. Durante o dia, das 7h às 17h, todas as unidades de saúde atuam na questão da dengue, na USF ou na UBS. Passando deste horário, temos quatro unidades fazendo o atendimento, que são a UBS da Redenção, a UBS do São José, a UBS do Cidade Aracy e a UBS do Santa Felícia. Então, até às 20h, estas unidades fazem o atendimento sem precisar marcar horário. Além disso, temos o Hospital Universitário que faz o atendimento das 17h até às 23h para as pessoas referenciadas na UPA da Santa Felícia, além das três UPAs que temos funcionando 24h e que podem atender a população a todo momento”.

Netto ressalta que implantou um sistema inovador de atendimento às vítimas da dengue. “E quando falamos em inovação nem sempre isso requer uso de tecnologia. “Muitas vezes nem exige recursos financeiros, mas sim uma nova forma de pensar em soluções. Isso exige gestão. Saber fazer a gestão. Temos hoje mais de 40 pontos de atendimento das 7h às 17h para atender São Carlos na questão da dengue. Isso evita que a pessoa doente tenha que se deslocara para ser atendido”. Ele também falou que estão sendo utilizados drones para entrar em terrenos e locais inacessíveis para a colocação dos remédios para combater os criadouros do mosquito Aedes Aegypt. “Isso é inovador e tem dado resultado”.

SANTA CASA E NOVO CURSO DE MEDICINA – A Santa Casa é uma grande parceira da gestão municipal e tem o reconhecimento do prefeito. Ele falou que está na luta para a implantação do curso de Medicina da UNICEP em parceria com a Santa Casa. Segundo ele, o objetivo é formar mais médicos, inclusive nas especialidades em carência não só em São Carlos como em todo o país, como pediatras e neuropediatras.

“Já foi algumas vezes a Brasília como prefeito no Conselho de Educação onde o curso será aprovado. Também estou sempre no Ministério da Saúde com o provedor da Santa Casa, Valério Morillas Júnior e com a mantenedora da UNICEP. Sabemos que não é uma luta fácil, pois não é a única proposta de novo curso no Brasil. A UNICEP é uma referência no Estado de São Paulo e fez um enorme investimento. Já temos na Santa Casa a residência em pediatria para formarmos médicos para atuar na cidade. Temos o curso de Medicina da UFSCar, mas a maioria, ao se formar, voltam para suas cidades. Se a UNICEP tiver o curso, temos certeza de que muitos médicos ao se formarem, ficarão aqui, atuando em São Carlos”.

