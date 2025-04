Netto Donato prestigia coral formado por deficientes visuais

Criado em 2012, o coral atualmente, conta com 18 alunos e 2 colaboradores - Crédito: Divulgação

Na tarde da última segunda-feira, 28, o prefeito de São Carlos, Netto Donato, visitou o ensaio do coral “Além do Olhar”, realizado na Fundação Educacional de São Carlos (Fesc). O grupo, formado por pessoas com deficiência visual, emocionou o público presente com apresentações marcadas por sensibilidade e superação.

Durante a visita, foram entregues novos uniformes de frio, adquiridos por meio de emenda parlamentar do ex-vereador Rodson Magno. O prefeito elogiou a performance dos integrantes e destacou a importância do projeto: “Cada música apresentada foi uma lição de superação, talento e sensibilidade. Este grupo é a prova de que a arte é uma força que rompe barreiras e conecta corações”, afirmou.

Criado em 2012, o coral é conduzido pela professora Mirian Camargo Antunes e pelo fonoaudiólogo e técnico vocal Cassiano Antunes. Atualmente, conta com 18 alunos e 2 colaboradores, com ensaios realizados às segundas-feiras, a partir das 14h, na sede da Fesc.

Para a professora Mirian, participar do projeto é uma experiência transformadora. “Foi um convite de Deus. Com tantas limitações, eles são muito felizes, e eu sou realizada com o que me ensinam dia a dia. Aprendi a adaptar minha comunicação e hoje envio os áudios das músicas pelo celular, para que possam decorar em casa”, explicou.

O Coral “Além do Olhar” é mais do que um grupo musical — é um exemplo de inclusão, dedicação e alegria através da arte.

Também acompanharam a apresentação e a entrega de uniformes o ex-vereador Rodson Magno, atual secretário de Habitação Social e Regularização Fundiária, o secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafael Almeida e o presidente da Fesc, Eduardo Cotrim.

Leia Também