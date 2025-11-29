Netto Donato manda exonerar servidores comissionados

Prefeito Netto esteve na câmara para conversar com manifestantes - Crédito: SCA

A Prefeitura de São Carlos publicou, no Diário Oficial deste sábado (29), uma série de portarias assinadas pelo prefeito Antonio Donato Netto que promovem mudanças em cargos comissionados e funções gratificadas em diversas secretarias.

Na Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana, Marcelo Aparecido Simone foi exonerado do cargo de diretor do Departamento de Manutenção de Áreas Verdes.

Na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Jacqueline de Oliveira Zoccolotti foi exonerada do cargo de diretora do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Outra mudança significativa ocorreu na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal. Ângela dos Santos, diretora do Departamento de Serviço de Inspeção Municipal, foi exonerada e deverá retornar às suas funções de origem a partir de 1º de dezembro. No mesmo órgão, o secretário adjunto de Bem-Estar Animal, Samir Antonio Gardini, também foi exonerado, tendo como último dia de exercício o 30 de novembro de 2025.

