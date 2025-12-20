Netto Donato garante que 2026 será "o ano da zeladoria em São Carlos"

Netto Donato -

O prefeito de São Carlos, Netto Donato (PP), garante que 2026 será o ano da zeladoria da cidade. Ele promete ampliar as ações de limpeza e atribui alguns problemas a questões burocráticas, como as licitações. Esbanjando otimismo e satisfeito com seu desempenho no primeiro dos quatro anos de sua gestão, Netto participou nesta sexta-feira, 19 de dezembro, do Jornal da Manhã, da Jovem Pan FM.

“Foi um ano de muito trabalho, de decisões difíceis, mas decisões que trazem estabilidade para a cidade de São Carlos continuar no azul. Estamos adimplentes e temos a CND”, disse ele, lembrando que, para manter a capacidade de investimento e o crédito do município, foi necessário cortar alguns gastos.

Netto destacou que, apesar de haver um aumento na arrecadação em 2025 em relação a 2024, o orçamento previsto não foi atingido. “Foi previsto, no ano passado, um orçamento com uma expectativa maior do que a gente conseguiu realizar neste ano.”

Ele também garantiu que a Prefeitura vem cumprindo todas as suas obrigações, seja com servidores, seja com fornecedores. “Hoje a Prefeitura não tem como pagar adiantado. Ela precisa pagar dentro daquele prazo legal”, declarou. Ele ainda destacou o pagamento dos servidores em dia e o cumprimento do 13º salário dentro do prazo. “Tivemos o pagamento do décimo terceiro, tanto da primeira quanto da segunda parcela, dentro do prazo legal. É obrigação? Sim, é obrigação, mas muitas prefeituras não estão conseguindo pagar. A situação econômica do país não está boa.”

A saúde, segundo Netto, é uma área muito complexa, seja pela altíssima demanda pelo SUS, seja pelo uso incorreto das UPAs, seja pela falta de médicos em quantidade suficiente e de especialidades muito procuradas. “A saúde vai ser criticada porque qualquer um de nós vai querer chegar a um ambiente e ter uma qualidade de excelência”, disse.

Netto afirmou que o investimento na saúde chega a 30% do orçamento, o que gira em torno de R$ 500 milhões. Ele destacou que 2025 foi um ano marco pelas restaurações de unidades de saúde, com duas reformas de UPAs, ampliação de farmácias municipais e a mudança da Farmácia de Alto Custo.

Com relação ao atendimento de urgência, o prefeito garantiu que hoje não existe mais falta de médicos nas UPAs. “Hoje não falta mais médico em UPA, hoje nós temos médicos em todas as UPAs, 24 horas por dia”, afirmou.

Ele ressaltou que seu governo construirá uma nova UPA na Zona Leste. Segundo ele, o projeto está em fase de finalização e a escolha do local considera logística e acesso. “Temos o projeto já. Estamos finalizando. Será no antigo Fazenda Hotel.”

Netto terminou a entrevista agradecendo o apoio da Câmara Municipal. Ele citou o presidente Lucão Fernandes e, em nome dele, agradeceu a todos, inclusive os cinco vereadores da oposição. Provocado pelo corintiano Ney Santos sobre para quem vai torcer no domingo, na final da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians, Netto foi irônico, mas não deixou dúvidas de que vai torcer para o alvinegro carioca. “Se o Corinthians quiser ganhar do Vasco é só pedir para eles jogarem com o uniforme verde. Vai, Vascão!!!”

Leia Também