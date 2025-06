Netto Donato entrega equipamentos a conselheiros tutelares

Os três conselhos tutelares atuam de forma estratégica na preservação e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Desde o começo do ano, foram mais de 2.500 atendimentos. Para o secretário Emerson, a entrega desses equipamentos garante a excelência na prestação de serviços pelos conselheiros tutelares. “Os conselheiros tutelares que atuam nos três Conselhos precisam de instrumentos que garantam a prestação de serviços com qualidade e acolhimento às crianças, aos adolescentes e às famílias. Depois das 17h, os conselheiros atuam em esquema de plantão, então esses equipamentos garantem a agilidade no atendimento das ocorrências”, disse o secretário de Infância e Juventude.

O vereador Dé Alvim lembrou que a reestruturação dos conselhos tutelares começou na gestão do prefeito Airton Garcia e contou com o apoio incondicional do então secretário de Governo, Netto Donato. “Hoje é um dia muito feliz para todos nós que apoiamos o trabalho do Conselho Tutelar, que faz um trabalho estratégico em São Carlos, principalmente na região sul da cidade, que apresenta as suas demandas referentes à vulnerabilidade social. Eu parabenizo o secretário Emerson e o prefeito Netto Donato, que estão sensíveis ao trabalho do Conselho e dos conselheiros tutelares”.

Para o prefeito Netto Donato, São Carlos é uma cidade acolhedora e dentro desse contexto necessita oferecer condições de trabalho dignas aos conselheiros tutelares, que atuam em casos sensíveis à sociedade. “Os conselheiros tutelares foram legitimamente eleitos pela sociedade são-carlense e fundamentais na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, trabalhando incansavelmente para garantir proteção, dignidade e oportunidades para um futuro melhor dessas crianças e adolescentes. Portanto, nada mais justo que garantir condições de trabalho a todos eles”, comentou o prefeito de São Carlos.

O prefeito Netto Donato entregou, nesta sexta-feira (13/6), notebooks, fragmentadoras de papel e impressoras aos quinze conselheiros tutelares que atuam na cidade. A cerimônia aconteceu no auditório do Paço Municipal e também contou com a presença do secretário de Infância e Juventude, Emerson de Morais, do vereador Dé Alvim, que representou a Câmara de São Carlos, e da vereadora Larissa Camargo.