Netto Donato e Roselei abrem oficialmente o Onovolab Festival

Abertura oficial do evento -

O prefeito Netto Donato e o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Roselei Françoso, abriram oficialmente na manhã desta segunda-feira (03/02), o ONOVOLAB Festival, evento que celebra os sete anos do maior hub de inovação do Brasil, com uma programação especial voltada para a sociedade e o ecossistema de inovação.

A proposta do Festival é conectar a sociedade ao ambiente inovador do ONOVOLAB em um espaço acolhedor e criativo. São 7 dias de Festival para celebrar os 7 anos de existência do hub como muita arte, gastronomia, cultura, startup, empreendedorismo, inovação, ciência e sustentabilidade.

O ONOVOLAB foi fundado em 2018, um hub de inovação que conecta empresas, startups, universidades e talentos em um ecossistema vibrante e colaborativo. Localizado em São Carlos, o ONOVOLAB é referência em inovação, impulsionando ideias transformadoras e fortalecendo a cultura empreendedora no Brasil.

O prefeito Netto Donato fez a abertura oficial do evento ressaltando a vocação da cidade que se consolidou como um dos principais polos tecnológicos e de inovação do Brasil. “O reconhecimento de São Carlos como Capital da Tecnologia também reflete diretamente na economia local. O setor de tecnologia gera milhares de empregos e movimenta a economia, atraindo investimentos nacionais e internacionais. Além disso, a inovação também impacta na qualidade de vida dos moradores, com projetos voltados à mobilidade urbana, sustentabilidade e educação. Estou muito feliz porque essa é a primeira vez que a Prefeitura trabalha oficialmente com o ONOVOLAB, e essa será sempre a nossa opção, uma parceria para os quatro anos do nosso mandato, para que a população sinta de verdade que São Carlos é a capital da tecnologia, a capital da inovação”, finalizou o prefeito de São Carlos, enfatizando que a ideia é melhorar a qualidade de vida de cada são-carlense e mostrar para o Brasil e para o mundo o que São Carlos oferece.

Já o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Roselei Françoso, disse que o município tem o dever de apoiar eventos como esse. “O Festival celebra a inovação e a tecnologia, dois pilares fundamentais para o futuro de São Carlos, do nosso estado e do nosso país. Nosso município vai se dedicar, nesta gestão, a criar um ambiente propício para o empreendedorismo, apoiando iniciativas como essa que fomentem a criatividade e a geração de novas ideias. Tenho certeza que hoje é o ponto de partida para novas conquistas e que possamos continuar juntos, trabalhando para um futuro mais próspero para todos”.

O CEO do ONOVOLAB, Leandro Palmieri, agradeceu o apoio da Prefeitura de São Carlos para a realização do evento. “O apoio da Prefeitura é muito importante, na verdade é essencial porque um dos papéis do ONOVOLAB é o de promover a cidade de São Carlos como um destino de turismo tecnológico, de atrair empresas, de ajudar a reter talentos”.

O Festival segue até sexta-feira (07/02) com conteúdo gratuito e de alto impacto, trazendo palestras e debates com grandes nomes do empreendedorismo, inovação, tecnologia, ciência, cidades e sustentabilidade. Confira a programação:

